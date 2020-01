Kılıçdaroğlu: Gençleri alınlarından öpüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerine değinerek "Gençler, polisin baskısından, biber gazından sonra ellerinde çöp torbalarıyla meydanı temizlediler. Onları alınlarından öpüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

O gençlerin elinde silah mı var? Kitap var şarkı söylüyorlar, çadır kurmuşlar ağaçlara sahip çıkıyorlar. Toplumun vicdanı kanıyor ve toplum Taksim’e akıyor. Neden çünkü toplumun vicdanı var. Bu toplum bir tek ağaç bile olsa o ağaca sahip çıkıyor. Ne olacak bu çocukların eylemi. Size ne zararı olacak. Demokrasilerde hükümetlere tepki göstermek son derece doğaldır.

Olağanüstü bir durum yok ortada işi olağanüstü noktaya taşıyan hükümetin yaptığı uygulamalardır. Mitingimizi iptal edip Taksim’e gittim. Size Taksim’i anlatayım. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar genci bir arada görmemiştim. Yüzlerce miting yaptık ama bu kadar genci hiçbir partinin toplantısında görmedim. Gençlerin tamamı özgürlük ve demokrasi istiyor.

'Ders çıkarılması lazım'

Her partiden her inançtan her kimlikten insanlar vardı orada. Bu tabloyu siyasetçilerin dersler çıkarması lazım. Onların tepkilerini dikkatle dinlemek zorundayız. Onlar yeni bir kuşak. Bizim kuşağımız değil. Bizim anlamak zorunda olduğumuz çocuklarımız. O beklentilere yanıt verecek siyaseti oluşturmamız gerekiyor.

Eğer biz siyaseti sağlıklı okursa, gençleri dinlersek Türkiye’nin geleceğine parlak bir ayna tutmuş oluruz. Taksim Meydanı’nda CHP’liler toplandı hayır. Eylemleri CHP’liler yaptı hayır. O ancak dar kafalı insanların düşündükleri bir olay. O gençlerin tamamının gözlerinden öpüyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum.

Karıncayı bile incitmek istemiyorlar. Doğaya sahip çıkmak istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz polisin baskısından o kadar gaz bombasından sonra ellerinde çöp poşetleri çevreyi temizliyorlar. Hepimizin uyması gereken kurallar var ama Başbakanların da uyması gereken kurallar var. Demokrasi karşıt görüşleri dinlemek onlara saygı duymaktır. Eğer siz demokrasiyi baskı unsuru olarak görüyorsanız eylemleri sonlandıramazsınız. Bu gençlik farklı bir gençliktir. Demokrasi ve özgürlük talep ediyorlar.

'Dayatmayla ülke yönetilmez'

Başbakan bir ülkeyi yönetecekse demokrat olması ve demokrasiyi içselleştirmesi gerekiyor. Bir başbakan ülkeyi duygularıyla yönetemez. Aklı ve mantığı öteleyip öfkeyi ön plana çıkarırsanız toplumda kutuplaştırmaya neden olursunuz. Dayatmayla, inatla ülke yönetilmez. Dayatma ve inadı öne alırsanız duyguları öne almış demektir. Aklı ve mantığı öne alırsanız dinliyorsunuz demektir.

Başbakanların bir diğer görevi de demokrasiyi ve özgürlüğü savunma görevidir. Demokrasinin öne çıkan bütün engelleri başbakanlar kaldırmak zorundadır. Son olaylar bize dünyaya rezil etti. Buna kimin hakkı var. Gençler demokrasi ve özgürlük istiyor. Demokrasi ve özgürlüğü vereceksiniz.

'Onun adı da sosyal medya'

Demokrasinin ana omurgası medyadır. Medyanın özgürlüğü yoksa toplumun özgürlüğünü elinden almış olursunuz. Son olaylar çok üzgünüm medya sınıfta kaldı. Toplum olayları ya bir iki tv kanalından yada yabancı kanallardan öğrendi. Medyayı kısıtlayıp yayın yapma diye uyarmış sopayı göstermişseniz toplum başka yerlerden bilgi alır. Onun adı da sosyal medya.

'Habercilere saygı göstermemiz lazım'

Medyayı eleştirmek ayır medya çalışanlarını eleştirmek ayrı. Medya çalışanlarının tamamına saygı duyacağız. Bir medya çalışanının hangi koşullarda görev yaptığını biliyorsunuz. Onların yazı kışı gecesi gündüzü yağmuru sıcağı yok. haber neredeyse onlar oradadır. O nedenle habercilerin tümüne hepimizin saygı göstermesi lazım.

'Üç maymu oynadılar'

TV kanalları üç maymunları oynadı ve halkın tepkisini aldılar. Bundan korkmamak lazım. Tepki demokrasilerde bir uyarıdır. Bir ülkenin başbakanı çıkıp “twitter diye bir bela var sosyal medya toplumların belasıdır” diyemez. Demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyen birisi böyle bir cümleyi kullanamaz. Hakkı da yoktur yetkisi de yoktur.

Özgürlük alanı geliştikçe toplum rahatlar. Patlayan enerjinin ne sonuçlar vereceğini kimse bilemez. Özgürlük alanında insanlar rahatça enerjiyi boşaltırlar. Yüzbinler toplantı Taksim’de bir kişinin bile burnu kanamadı. Her kesimden insan vardı ama herkes birbirine saygılıydı. Bir sağduyulu ses daha var, sayın cumhurbaşkanı. Diyor ki iletişim teknolojilerinin ulaştığı güç karşısında hiçbir kapalı rejimin ayakta kalması mümkün değildir. Kapalı bir rejim oluşturmaya çalışırsan bugünkü teknolojik ortamda hiçbiri ayakta kalamaz.

Evlerinde zorla tuttuğumuz yüzde 50 var diyor. Sorumlu insanını seven bir başbakan çevresini doğayı seven bir başbakan toplumu aldığı oy oranı ile bölmez eleştirmez.

Yakışır mı bu?

AKP’ye oy veren yurttaş bizim yurttaşımız biz onları da seviyoruz. Onlar bu ülkenin onurlu insanları. Herkes şu veya bu gerekçeyle bir partiye oy verebilir.

Ne demek. Yani talimat vereceksin meydanlara çıkacaklar ve Türkiye savaş alanına dönecek. Yakışır mı bu?

Ayyaş çapulcu diye şeyler söyleyemez. Bu ülkenin her bireyi onurlu vatandaştır. Her bireyine saygı göstermez zorundayız. Kimliği rengi inancı ne olursa olsun bu ülke yaşıyorsa benim kardeşimdir. Ona her zaman saygı duyacağım ben. “Hangi ana baba kızının birinin kucağına oturmasını ister”… Bir başbakanın ağzından şöyle bir cümle çıkamaz.

Nasıl bir hınçtır bu!

Eminim çocuk sahibi her annenin saçları diken diken olmuştu. Bu cümleyi nasıl kullanırsın. Böyle bir anlayış olabilir mi. Nasıl bir hınçtır bu?

Bir ülkede vatandaşın seçimle görev verdiği birisinin insana saygı duyması lazım.

Rize’de bana yumurta attılar bana sordular davacı mısın diye hayır dedim. Yumurtayı atan adamı aradım davadan vazgeçtiğimi söyledim senin demokratik tepkindir sana saygı duyuyorum dedim.

AKP’ye oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Başbakan’a az önce utanarak okuduğum cümlesine sandıkta tepki vermek her şeyden önce sizin görevinizdir.

Orantısız güç kullanıldığı için soruşturma açıldıysa sorun yok. açılmadıysa görevi ihmal var.

Vali ve emniyet müdürleri vatandaşa saygılı kibar davranacaksınız. Bizim vatandaşımız bıçak kemiğe dayanmadıkça sesini çıkarmaz.

Polisin orantısız güç kullanma gibi bir görevi yok.

Polislerin çok zor koşullarda görev yaptığını emir aldıkları için böyle yaptıklarını biliyorum. Yasa dışı emir olmaz. O polisler de karşılarında biber gazı sıktıkları da bizim çocuklarımız.

Bir iktidar devletle vatandaşı karşı karşıya getirmez.