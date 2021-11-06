Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Mevcut bozuk düzeni tanzim edeceğiz, kaybettiklerinizi yerine koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin geleceğine “tanzim ve telafi” sözcükleri çerçevesinde baktığını belirterek, “Dostlarımızla birlikte iktidara gelecek ve mevcut bozuk düzeni tanzim edeceğiz, düzelteceğiz. Bu bozuk düzenin verdiği tüm zararları geriye dönük olarak, dostlarımızla birlikte telafi edeceğiz; kaybettiklerinizi yerine koyacağız” dedi.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesinde yayımlana yazısından bölümler şöyle:

“Ülkemizin en önemli sorunlarını sıralarken, işsizlik, ekonomik eşitsizlik, adaletsizlik ve eğitimden söz ettiğinizi biliyorum. Ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevleri arasında ise ayrım yapmaksızın herkese iş bulmak, aş sağlamak; istihdam artırıcı ve gelir dağılımı eşitsizliğini giderici ekonomi politikalarını yaşama geçirmek olmalıdır. Bizim iktidarımızda öyle de olacak.

“Kamu kaynaklarını verimli kullanacağız, israfa ve yolsuzluğa son vereceğiz. Verimli yatırımlar yapacak, Türkiye’nin dört bir yanına fabrikalar kuracağız. Yerli ve yabancı yatırımcının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Gençlerin gerçeği işsizlik değil, istihdam ve üretim olacak.

“Kamuda ikinci maaşa izin yok”

“Kamuda herkesin tek bir görevi olacak. Birden fazla yerden maaş alma, huzur hakkı alma, kâr payı alma uygulamalarına son vereceğiz. İsrafa son verecek, yolsuzluğu yok edeceğiz. Yapısal reformları vakit geçirmeksizin yaşama geçirerek, yerli ve yabancı yatırımcıların katma değeri yüksek ürün üretmelerine olanak sağlayacağız. Adaletli bir vergi politikasını yaşama geçireceğiz.

“Beşli çete için değil, sizin için harcayacağız”

“Halkın parasını beşli çeteye peşkeş çekmek yerine, sizin için, aileleriniz için harcayacağız. Kamu zararı yaratan projelere son verecek, bu projeleri maliyet artı makul kâr üzerinden kamulaştıracağız.

“Kullanmadığınız yollar ve köprüler için bir avuç yandaş müteahhite ödeme yapmak yerine, o parayla siz gençlere yeni iş aramaya koyulduğunuzda hayata atılma desteği vereceğiz. Kendi işinizi kendiniz kuracak, kendi istihdamınızı, özgürce siz yaratacaksınız.

“Kamu yönetimde ve toplumsal düzende liyakat sistemini hâkim kılacağız. Kamu hizmetlerinde partizanlığa son vereceğiz.

“Her evde en az bir sigortalı olacak”

“Her evde en az bir sigortalı olacak, hiçbir ev güvencesiz bırakılmayacak. Organize sanayi bölgelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve iş dünyasının ortaklığı ile istihdam güvenceli ‘teknoloji liseleri’ kuracağız, güvenceli işler yaratacağız.

“Tarımı, sanayiyi ve teknolojiyi Türkiye coğrafyasının her köşesine yayacak çiftçi desteklerini, kamu altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek toprağımızın verimini artıracağız. Her köye bir veteriner ve bir ziraat mühendisi atayacağız, tarımı ve köylerimizi ayağa kaldıracağız.

“Öğretmen açığını kapatacağız”

“Sayıştay raporunda tespit edilen 138 bin öğretmen açığını kapatacağız. Öğretmenleri öğrencileriyle sınıflarda buluşturacağız.

Eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği

“Kreşten üniversiteye eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlayacağız. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında sözleşmeli ve ücretli istihdam uygulamalarına son verilecek

“Fiziksel sağlığınız kadar ruh sağlığınızın da korunması için gerekli tüm imkânları sağlayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılığın pençesindeki tüm gençlerimizi, -elbette ücretsiz ve kesinlikle yüksek nitelikli- tedavi/ rehabilitasyon olanağına kavuşturacağız.

“İlk otomobilini ÖTV’siz alacaksınız”

“Belli şartlara bağlı olmak koşuluyla, iş yaşamına katılan gençlerimiz alacakları ilk otomobillerinde özel tüketim vergisi ödemeyecek. Gençlerden tek beklentimiz trafik kural ve işaretlerine harfiyen uymaları olacak.

Oyun konsollarında sıfır KDV

“Merak etmeyin, oyun konsolu dahil tüm bilgisayar ve sarf malzemelerinde vergiyi sıfırlayacağız.

Spora ve sanata özel destek

“E-spor’u da unutmadım; Elektronik Sporlar Federasyonu’nun yönetimi sizde olacak; sorunları siz belirleyecek, çözümleri birlikte yaşama geçireceğiz. Sadece E-spor mu? Hayır! Özellikle lisanslı sporcu sayımızı tüm branşlarda ilk etapta iki katına çıkaracağız.

Ucuz, hızlı ve sansürsüz internet

“Ucuz, hızlı, sansürsüz internete kavuşacaksınız. Size sözüm söz; fiber internet altyapısını en kısa sürede OECD ülkeleri arasında öncü seviyeye çıkaracağız. Ülkemizi demokratik refah toplumu hedefine ulaştıracağız.

Talep eden her öğrenciye yurt

“Tüm üniversite öğrencilerimizin yurt/ barınma sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Talep eden tüm öğrencilerimiz yurtta kalabilecek.

“Özgürce hesap soracaksınız”

“Siyaset kurumunu ve bu kurumun aktörlerinden özgürce hesap soracaksınız. Zulmü yok edeceğiz, zulmedenlerden olmayacağız.

“Nasıl istiyorsanız öyle yaşayacaksınız “

“Yeni anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin en büyük güvencesi de sizler olacaksınız. Hiç kimse yaşam tarzınıza, kıyafetinize, düşüncelerinize ve söylediklerinize karışmayacak. Büyük bir çoğunluğunuzun “Kişi nasıl istiyorsa öyle yaşamakta özgürdür” cümlesine destek verdiğinizi biliyorum. Aynı düşüncedeyiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ama hiç kimseyi.

“Pasaportlarınızı ücretsiz alacaksınız”

“Paramızın değerlenmesi sizin yurtdışı seyahatlerinizde çok daha rahat davranmanızı sağlayacak. Pasaportlarınızı bir başka ülkede yaşamak umudu için değil, dünyayı gezmek için elinize alacaksınız.

“Tüm gençlerimizden pasaport için tek bir kuruş dahi alınmayacak.”

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