Kılıçdaroğlu: Gençlere apolitik dedik, fakat kendilerini güzel anlattılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup tolantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Gaz bombası atıyorsunuz doğrudan hedef alıyorsunuz. Bunun birileri tarafından dile getirilmesi lazım. Birilerinin bunu örtmemesi lazım. Bu konuda görev yerine getiren tek parti var. Halkında yanında olan CHP’dir. Neden konuşuyorsunuz bunu. Neden konuşmayacağız. Niçin sahip çıkıyorsunuz bu genclere diyorlar. Neden çıkmayalım. Açık konuşuyorum. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek.

Gençler bizim gençlerimi, bizim çocuklarımız bezim geleceğimiz. O gençleri gözardı edemeyiz .Onların haklı eylemlerinin yanında kapı gibi CHP duracaktır. Dünya değişti, Türkye değişti Ataerkil toplumdan çocukerkil bir toplum olduk biz. Çocuğun ihtiyaçlarını hiçbir anne baba göz ardı edemez. Çocuğa kimse dokunamaz.

Hiçbir genci bireysel bir avantaj peşinde olmadığını hepimiz biliyoruz. Genç delikanlıdır. Kenti için köyü için ülkesi için halkı için çalışan delikanlıdır. Gençlerimize sahip çıkmak onları dinlemek de her siyasi parti liderinin temel görevidir. Gençlerimize apolitik dedik. Türkiye’ni ve dünyanın sorunun bilmiyor dedik. Bunlar bir şeyden anlamaz bunlar bilgisayar çocukları dedik. Ama gençler kendilerini bize de dünyaya da çok güzel şekilde anlattı. Küçük bir parkta yetişen bir filiz tüm dünyada ses getirdi. Çünkü bu kuşak küresel bir kuşak.

Gençleri hafife almayacağız, dinleyeceğiz. Bu gençlik daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük diyor. Taksim Gezi Parkı olayı bir şey daha öğretti. Emin ellere teslim etmiş Mustafa Kemal Cumhuriyeti. Gençlere emanet etmiş. Bizim gençlerimizi dünyayı biliyorlar, ülkemizi biliyorlar. Onlar Avrupalı akranlarına göre daha ilerdeler. Onlarla her zaman gurur duyacağız.

Efendim 4 ağaca bunlar sahip çıkıyorlar diyorlar. Ağaç sevgisi olmayan birinde insan sevgisi olabilir mi. İnsan sevgisi olmayan biri bir ülkeyi yönetebilir mi. Bütün halk destek verdi. Doğrudur. Ama bir kara kafa dünyayı keşfetmemiş, dünyayı kendi merkezi olan bir insan bunlara karşı çıktı. O iteği kadar karşı çıksın nehir okyanuslara ulaşacak.

Toplantıdan hiçbir ayrım yapmadılar kendi aralarında. Farklı görüşlere sahiptiler. Farklı siyasi görüşleri savunuyorlar ancak bir arada bizim özel hayatımıza müdahale etme diyorlar. Hatta o kadar ki kendisine birkaç metreden gaz sıkan polise bile el uzattılar. Ama bunlar yılmadılar. Kişisel beklentileri yoktu. O nedenle o gençlere hepimizin saygı duyması gerekiyor.

Demokrasi sadece sandığı gitmek değildir. Bu ülkede 73 milyon yurttaş yaşıyorsa 76 milyon insan vergi öder. Kime öder. Hükümet toplar vergiyi ve harcar. Vatandaş ödediğini vergiyi sorar, siyasi iktidar hesap verir. Türkiye henüz bu aşmaya gelmedi. Gençlerime, vergi veren her yurttaşıma söylüyorum. Verdiğin verginin hesabını sor. Demokrasinin kurallarından bir tanesi hesap sormak. Siyasi iktidar da hesap verir.