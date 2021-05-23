Kılıçdaroğlu: Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular; artık bunu yapamayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde gençler 6 ayda baharı görecekler" açıklaması üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Seçimlerin tarihi bellidir, 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" sözlerine yanıt verirken "Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Altun'un kendisi hakkındaki "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" sözlerine yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım. Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat amcanız Kemal."

TIKLAYIN - Fahrettin Altun: 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?

Ne olmuştu?

Altun'un Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek yaptığı sosyal medya paylaşımı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini 'yanlış anladığı' ve 'çarpıttığı' gerekçesiyle tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.

Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"