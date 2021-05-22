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Fahrettin Altun: 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?

22 Mayıs 2021 23:30

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine yanıt verirken, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir" dedi.

Fahrettin AltunKılıçdaroğlu
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