-KILIÇDAROĞLU GAZİLERİ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki gazileri ziyaret etti. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, gazilerle sohbet ederek, bayramlaştığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Gazilerimizi ziyaret ettik, moralleri çok iyi, hastaneden çok memnunlar, aileleri ile beraberler. Hem ailelerinin hem gazilerin bayramını kutlayarak onlara sağlık diledik, şifa diledik. Onların bizim onurumuz olduğunu da ifade ettik. Son derece mutlu oldular, sohbet ettik. Hangi takımı tuttuklarını sorduk, basketbol maçlarını izlediklerini, o maça gittiklerini de ifade ettiler. Son derece mutluyum onlar da mutlu, umuyorum sağlıklarına bir an önce kavuşur, aileleri ile beraber olurlar.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Türkiye'ye bir bayram ve referandum mesajı vermek ister misiniz?'' sorusunu da ''Bütün yurttaşlarımın bayramını yürekten kutluyorum. Kendileri, eşleri, çocukları, komşuları, yakınları ve akrabaları ile güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Politikada zaman zaman sertlikler olabilir, yurttaşlarımızdan bunları da anlayışla karşılamalarını diliyorum. Sevgiyi hoşgörüyü yüreklerinden eksik etmesinler onlara bütün içtenliğimle saygılarımı sunuyorum'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine saat 17.00'de tarifeli uçakla İstanbul'a gideceğini, referandumdaki oyunu ise henüz nerede kullanacağının netlik kazanmadığını söyledi. Ziyarete CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'da katıldı.