Kılıçdaroğlu: Gaziler arasında ayrım var, bu haksızlıklar giderilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada,Gaziler arasında ayrım var biz buna da isyan ediyoruz. ‘Vücudunda mermi var ben seni gazi saymıyorum’ öbür taraftan ‘tırnağına zarar gelirse seni gazi sayacağım’ olmaz. Bu haksızlıkların giderilmesi lazım. Adaleti savunuyorsak, adalet sadece bizim için değil, herkes için olmalı" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü'nde gazilerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Gazilerin taleplerini ve şikayetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, “Sağcısı, solcusu gaziye saygı duymak zorundadır. Şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir” dedi.

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"Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Ayrım kalkmalı"

"Sağcısı, solcusu gaziye saygı duymak zorundadır. Şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir. Rahatlıkla şunu da ifade edebilirim. Ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar da göstermiş değildir. Biz şehitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler arasında ayrımın kalkmasını, şehit ve gazilere devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz.

"O medya günün 24 saatinde bizi karalıyor"

"Öcalan’a ‘sayın’ diyen onlar, sınır kapısında törenle karşılayan onlar, çadır mahkemeleri kuran onlar ama suçlanan biz. İktidar bizi terör örgütlerini sanki biz destekliyormuşuz gibi, sanki gidip PKK’ la biz masaya oturmuş, anlaşma yapmışız gibi savunuyorlar. Çünkü onların elinde güçlü bir medya var. o medya günün 24 saatinde bizi karalıyor. Her ortamda her yerde terör kimden, neden, nereden, nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak tavır takınması gerektiğini söylüyoruz. Terör bir insanlık suçudur. Bırakın bir ülkeye zarar vermeyi terör bir insanlık suçudur. Masum insanların öldürülmesi, çocukların öldürülmesi bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bunları belki de biz yüzlerce binlerce kez söyledik ama bizim söylemlerimiz hep sınırlı alanda kalıyor. Dediğim gibi sonuçta bir şeklinle suçlanıyoruz. Sağduyulu olan arkadaşlarım şunu bilsinler şehit yakınlarına ve gazilere yine sonuçta sahip çıkan biziz”

"Yardım topladıkları parayı yediler"

Para topladılar, yardım topladılar topladıkları parayı yediler. Yine biz söyledik bu parayı niye vermediniz şehit yakınlarına, gazi yakınlarına bu parayı vermeniz lazım. Vatandaş verdi onlara yardım olsun diye.

"Unutmamak, sahip çıkmak gerekiyor"

Terör örgütleriyle mücadele eden diyelim ki eksi 25 derece eksi 30 derecede dağlarda, gazilerimiz var. Şehitlerimiz var. 15 Temmuz gazi ve şehitleri arasında fark yaratıyorsun. Olmaz. Şehit, şehittir kardeşim. Şehidin a’sı b’si olur mu? Gaziler için de aynı şekilde. Gazilerin de hakkı yeterince teslim edilmediğini biliyoruz. Onların da haklarını savunuyoruz..Bizim broşürümüz var. Gaziler ve şehit yakınları arasında bütün farklılıkların giderilmesini herkese eşit davranılması gerektiğini. Mesela Kıbrıs Gazileri tamamen unutuldu. Ne kadar aylık alıyorlar? Bunlar tamamen emin olun. Unutuldu, gitti. Bugün Kıbrıs varsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bu gazilerin orada hayatını kaybeden şehitlerin sayesinde. Dolayısıyla bunları süratle unutuyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Sahip çıkmak gerekiyor.” .

"Şehit cenazesinde bile linç etmeye kalktılar"

Terörü her yerde, her ortamda bizim lanetlememiz gerekiyor. Ama bir medya grubu var. Biz bunlara besleme grubu diyoruz. Günün 24 saatinde bizi suçluyorlar. Şehit cenazesinde bile linç etmeye kalktılar. Bırakın şehidin cenazesini kılalım. Bir defnedin ondan sonra ne söylüyorsanız, söyleyin. Bu bile yapıldı maalesef. Dediğim gibi sonuçta insanın bir sağ duyusu var. Haksızlığa karşı adaletsizliğe karşı isyan duygusu var. Buna bir şekilde karşı çıkmamız lazım. Bu şekilde bunlar doğru değildir dememiz gerekiyor. Benim şehit yakını ve gazilerden isteğim bütün bu karmaşık ortamda sağduyunun egemen olması, Türkiye’nin çıkarlarının savunulması, Türkiye’nin dünyada hem bölgede güçlü bir ülke olması, bizim de en büyük arzumuzdur. Gazilik kolay bir unvan değildir. Gazilik birilerine lütuf olarak verilen bir unvan da değildir. Kişi ben gazi olacağım diye gidip gazi de olmamıştır. Mücadele etmiştir. Ayağından, kolundan, bacağından kurşun yemiştir.”

"Gaziler arasında ayrım var"

Gaziler arasında ayrım var biz buna da isyan ediyoruz. ‘Vücudunda mermi var ben seni gazi saymıyorum’ öbür taraftan ‘tırnağına zarar gelirse seni gazi sayacağım’ olmaz. Gazinin, vücudunda mermi olan insanın, ayağında mermi olan bir insanı sen gazi saymayacaksın, öbür tarafta tırnağı zarar görmüş diye gazi sayacaksın. Bu haksızlıkların giderilmesi lazım. Adaleti savunuyorsak, adalet sadece bizim için değil, herkes için olmalı. Biz bu çerçeveden hareket ediyoruz”

"Protezlerin bir kısmı verilmiyor"

Gazilerin kullandığı protezlerin bir kısmı verilmiyor. Burada ciddi bir sorun var. Konya’da uzun süre protez alamayan bir gazinin protezini biz aldık. Çok pahalıydı. Yurt dışındaki arkadaşlara söyledik. Sağ olsunlar onlar gerekli desteği verdiler ve o imkân sağlandı. Halkı da bu sürecin içine dahil edebiliyoruz, yardım kampanyasına dahil edebiliyoruz. Merkezi hükümetin karşılamadığını vatandaş gönüllü olarak karşılayabiliyor.