Kılıçdaroğlu: Gazi Üniversitesi resmi bir yazıyla 'hayati zorunluluğu yoksa ameliyat etmeyin, para yok' diyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Gazi Üniversitesi'nden bir yazıyla 'Hayati zorunluluğu yoksa ameliyat etmeyin', 'para yok' denildiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ahmet Demircan'ın 'hayati önem yoksa sağlık malzemesi almayın' yazısı gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Üniversitesi'nden bir resmi yazı. Hayati zorunluluğu yoksa ameliyat etmeyin, 'para yok' diyor. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Dolar uçtu, vatandaş borç batağında" dedi.

Başhekimlikten genelge iddiası

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Ahmet Demircan'ın 'hayati önem yoksa sağlık malzemesi almayın' diyerek ilgili yerlere yazı gönderdiği iddia edildi. Başhekimin imzasıyla cerrahi ana bilim dalı başkanlıklarına, bölüm başkanlıklarına gönderdiği öne sürülen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin tedarikçisi olan firmalar, son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler sebebiyle sağlık uygulama tebliğinin (SUT) üzerinde fiyat vermektedir. Bu doğrultuda, sağlık hizmetinin sunumuna devam edilebilmesi, sağlık hizmetlerinin bekletilemez ve aksatılamaz, insan sağlığı ve yaşamı ihmal edilemez özelliği nedeniyle ameliyatlarda işlemlerde kullanılacak malzemelerin satın alma süresinin hızlandırılması amacıyla yapılacak ameliyat işleminin zorunluluğu ve hayati önem arz edip etmediğine ilişkin gerekçeli raporun satın alma işlemlerinin altına eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat , işlem vb. için kullanılacak olan malzemelerin alımı bir süreliğine ertelenecektir. Bölümümüz tarafından düzenlenecek ‘hayati öneme haiz' belgesi sayesinde hem bölüm, hem hastane, hem de üniversite yönetimi Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi denetleyici kurumlar karşısında hesap verebilir olacak, bunun yanı sıra ‘Devleti zarara uğratmak' ve ‘kamu zararına sebebiyet vermek' tarz suçlamalar karşısında kanıt olarak sunulabilecektir. Sonuç olarak hayati önem haiz olan işlemlere devam edilebilmesi, elektif (hayati öneme haiz olmayan) işlemlerin ise ertelenmesi konusunda göstereceğiniz anlayış ve işbirliği için teşekkür eder; bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”