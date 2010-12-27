-KILIÇDAROĞLU, GARNİZON KOŞUSU'NUN YAPILAMAMASINI TWİTTER'DA DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl yapılan ''Garnizon Koşusu''na güzergah tahsis edilmemesini sosyal paylaşım sitesi Twitter'da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabında koşunun yapılmamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: ''Bazı gelenekler önemlidir ve devamı gerekir. Zira gelenekler gündelik hayatla ilgili bazı zorluklar doğursa da bu zorluklar o ülkenin yurttaşlarının gözüne batmaz. Çünkü ulusal ve duygusal bağlar, maddi bağlardan değerlidir. 27 Aralık 1919'un 91'inci yılında, bir genelge çerçevesinde 91 yıldır yapılan Garnizon Koşusu'na mahalli kutlama kapsamında yasak getirilmesi, bu günün tarihsel önemini unutturabilir mi? Mustafa Kemal Paşa'nın 91 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin sıcaklığını tüm benliklerinde hisseden ve bunu her yıl başkentin Atatürk Bulvarı'nda temsili olarak Gazi'yi tekrar karşılayan Seymenlerin görkemli ve heyecan verici geçişlerinin engellenmesi sizce hangi zihniyetin ürünü olabilir?'' Öte yandan Kılıçdaroğlu, aynı görüşlerini Facebook'taki ''sakin güç'' adlı hesabında da ifade etti.