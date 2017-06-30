'Kılıçdaroğlu, Gandi'nin rekorunu kıracak"

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Gandi Tuz Yürüyüşünü yaptığında 61 yaşındaydı, Kılıçdaroğlu 69 yaşında. Yorgunluğu yüzünden okunuyor ama o inatla devam ediyor. 9 Temmuz’da tamamlanırsa, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, Gandi’nin Tuz Yürüyüşü rekorunu bir günle kırmış olacak" dedi.

Gandi kimdir; 'Tuz Yürüyüşü' nedir?

Murat Yetkin'in "Gandi’nin rekorunu Kılıçdaroğlu mu kıracak?" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Mohandas “takma adıyla Mahatma, yani Muhterem” Gandi, İngiliz sömürge yönetiminin tuz üretimine koyduğu haksız vergiyi protesto etmek için 12 Mart 1930’da yürümeye başladı.

İngilizlerin bütün engelleme gayretine karşın, beraberindeki 78 arkadaşıyla başladığı yolculukta günde yaklaşık 20 kilometre yürüyerek 6 Nisan’da, yürüyüşünün 24’üncü gününde Okyanus kıyısındaki Dandi tuzlasına ulaştı. Bu yürüyüş sonunda tek yaptığı kendi toprağından bir avuç “vergilendirilmemiş” tuz almak oldu. O nedenle de “Tuz Yürüyüşü” adı verildi.



Bu şiddet içermeyen eylem, dünya siyasetinde “sivil itaatsizlik” denilen bir akımın da başlangıcı sayıldı ve 1947’de Hindistan’ın İngiliz İmparatorluğundan bağımsızlığını almasıyla sonuçlandı.



Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında CHP genel başkanlığına seçildiğinde ona “Gandi” lakabını takanlar oldu. Bunun nedeni yalnızca Hintli lidere dış görünüş olarak benzetilmesi değil aynı zamanda mütevazı bir hayat sürmesi, bunu siyasete de yansıtmasıydı. Gerçi yüzde 21-22 düzeyinde devraldığı CHP’yi yüzde 25 düzeyine getirip orada tutmayı başardı ama orada kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi, Türk siyasetinde nadir görülen güçte bir rakip karşısında yeterince etkin bir muhalefet hareketi ortaya koyamamakla suçlandı.



Bu durum 15 Haziran’a kadar böyle devam etti. O gün Kılıçdaroğlu, bir gün önce CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapse çarptırılıp cezaevine konmasını ve genel olarak mahkemelerin işleyişini protesto amacıyla yürümeye başladı.



Yürüyüşe Ankara Güvenpark’ta, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığına iki yüz metre kadar mesafede başladı. Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” adını verdiği yürüyüşün istikameti ise Berberoğlu’nun konulduğu Maltepe cezaevinin bulunduğu İstanbul idi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepkiyle yürüyüşün “15 Temmuz askeri darbe girişiminden farkı olmadığını” söyledi, hemen bitirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu bu tepkiye “Kimseye zararımız yok, provokasyona gelmeyeceğiz” karşılığını verdi ve devam etti.



“Adalet Yürüyüşünde” yalnızca üzerinde “adalet” yazılı küçük pankartlar taşınmasına izin veriliyor, CHP bayrakları, amblem ve sloganlarına yer verilmiyor. “Saldırsalar da karşılık vermeyin” türü mesajlar toplumda yürüyüşe tepkilerin münferit kalmasına, yaygınlaşmamasına yardımcı oluyor. Belki de bu yüzden toplumun değişik kesimlerinden insanlar dayanışma göstermek amacıyla günübirlik yürüyüşe katılıyorlar.



Yalçın Bayer dün Hürriyet’te Jandarma kaynaklarına dayanarak İstanbul’a doğru kilometrelerce kıvrılıp giden yürüyüş kolundakilerin sayısının on bini geçtiğini yazdı; her geçen gün etkisini artıran sıcak hava dalgasına diye eklemek lazım.



Özgür Özel kalabalığa hitaben “Adalet” cevabı bekleyerek “Ne istiyoruz arkadaşlar?” diye sorunca hep bir ağızdan “Su istiyoruz” karşılığı almış.



Bu koşullara rağmen dün iki haftayı geride bıraktı yürüyüş; 9 Temmuz’da Maltepe’de bir mitingle sonuçlanacağı açıklandı, yani başladıktan 25 gün sonra.



Gandi Tuz Yürüyüşünü yaptığında 61 yaşındaydı, Kılıçdaroğlu 69 yaşında.



Yorgunluğu yüzünden okunuyor ama o inatla devam ediyor.



9 Temmuz’da tamamlanırsa, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, Gandi’nin Tuz Yürüyüşü rekorunu bir günle kırmış olacak.