Kılıçdaroğlu, galericilerin sorunlarını dinledi: "Siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur"

Kemal Kılıçdaroğlu, Otonomi Galericiler Sitesi’nde incelemelerde bulunduktan sonra Otonomi Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

Motorlu Araç Satıcıları ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Kılıçdaroğlu’na sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Türkiye genelinde 70 bin motorlu araç satıcısı olduğunu belirten Erkoç, “Bunların bir kısmında otomobil ticaret merkezi yapıldı bir kısmında da yapılmak üzere devam ediyor. Bu işin genelgesi 2009 yılında çıktı. Artık şehir merkezlerinde oto galeri olmasın, apartman altlarında olmasın diye bir genelge çıktı. Biz de o dönem genelgenin iptali için dava açtık. Çünkü bize bir yer göstermeden böyle bir uygulama doğru değildi. Davayı kaybettik. Sonra bölge idare mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldık. 6 ay sonra onu da kaybettik. Şu anda 3 bin 500 kişi burada çalışıyor, 680 iş yerimiz var. Bankalar, restoranlar, oto ekspertiz merkezlerimiz var. Geldiğinizden dolayı çok mutlu olduk. Bunda sonra da gelmenizi bekliyoruz. Keşke diğer siyasi partilerde gelseler de sorunlarımız dinleseler” diye konuştu.

"Siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur"

Kılıçdaroğlu ise “Davet edin gelsinler, sonuçta bütün siyasi partilerin ilgi gösterebilecekleri büyüklükte bir yer. Dolayısıyla siyasi partiler, genel başkanlar gelsinler sizi dinlesinler. Sorunlarınız varsa sorunlarınızı aktarın. Nasıl çözüleceği konusunda düşünceleriniz aktarın. Zaten siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur” yanıtını verdi.

"Sadece Fethi Yaşar başkanımız destek oluyor"

Erkoç, son olarak şunları söyledi:

“‘Devlette devamlılık esas’ diye bir söz var ama maalesef Türkiye’de devlette devamlık esas olmuyor. Bunu üzülerek söylüyoruz. Bazı belediyelerimizde de olmuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliğe girdi ve bu yönetmelikte de diyor ki ‘Nüfusu 150 bini geçen yerlerde iş yerlerinin 30 adet olması gerekiyor’ diyor. ‘Bunların konut imarlı olmaması gerekiyor, ticari parsellerde olması gerekiyor’ diyor. Fakat uygulamaya geldiği zaman problem yaşanıyor. Bugün bütün ilçelerimizde sadece Fethi Yaşar başkanımız destek oluyor.”