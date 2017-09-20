Kılıçdaroğlu, ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginde konuştu: Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ? (2)

“SURİYELİ BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDU FINDIK ÜRETİCİSİ İKİNCİ SINIF”

CHP Lideri konuşmasında hükümete eleştirilerini sürdürerek, şöyle devamn etti:

“Suriyelilere 30 milyar dolar harcadılar. Onlar oldu birinci sınıf vatandaş Karadenizli fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş. Bunun hesabını soracaksınız. Siz soracaksınız. Çalışmayan Suriyeliye 30 milyar dolar harcadılar. Bunun hesabını soracak mısınız?. Sadece Suriyelilere değil. FETÖ’ye ne diyorlardı. ‘Ne istediniz de vermedik’. Bir de bu çiftçinin hakkını ver. Fındık üreticisi kalkıp darbe girişiminde mi bulundu. Hep birlikte demokrasilerde hesap sandıklarda sorulur. Sandığa gideceğiz ve ‘oturdun konuştun ne istedilerse verdin, bana vermedin. Kusura bakma ben oyumun rengini değiştiriyorum’ diyeceksiniz. Söz mü?. İmralı’da masaya oturdular. Oslo’da, Habur’da oturdular. Bir de çiftçilerle fındık üreticileri ile masaya oturalım dediler mi?. Geldiler mi?. Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız?. Ben de size namus sözü veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam ve sonuna kadar arkasından gitmezsem yediğim ekmek bana haram olsun. Fındık üreticisine gelince para yok ama Marmaris’te 250 odalı yazlık saray inşa ediliyor. Hani para yoktu. 1100 odalı saray neyine yetmiyor. Bir uçak aldın, 5 uçak aldın yetmedi.1100 odalı saray yetmedi. 350 odalı yeni yazlık saray yapacaksın. Karadeniz’in yiğit evladı bunları unutacak mısınız?. Sandıkta hesabını soracak mısınız.?”

FINDIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN 6 MADDE ÖNERDİ

Fındık sorununa 6 çözüm önerisi getiren Kılıçdaroğlu, \"FİSKOBİRLİK’i en şaşaalı yıllarına geri döndüreceğiz. Taban fiyatı burası belirleyecek. Ürünü burası alacak. Hem çiftçinin hakkını hem Türkiye’nin hakkını koruyacak. Götürüp parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Fındık kanunu doğru dürüst değil. Yeniden fındık kanunu çıkarmamız lazım. Manavcılığı ve lisanslı depoculuğu dahil ederek fındık İhtisas Borsasını kuracağız. Fındık fiyatına burası karar verecek. Elin oğlu değil. Fındık AR-GE merkezi kurulmalı. Fındıktan katma değeri yüksek ürün üretmeliyiz. Niye elin oğlu para kazanıyor da biz kazanamıyoruz. Fındığın ana vatanı Karadeniz. Karadeniz’in fındığına başka birini ortak etmeyelim. Fındık burada yetişsin. Fındık ağaçlarımız yaşlandı. Onları gençleştirmemiz lazım. Hem gençleştireceğiz hem de geliri düşürmeyeceğiz. Ona uygun teşvik getireceğiz. 15 yılda çözülemeyen fındık sorununa 6 madde önerdik. Mental yorgunluktan bahsediyorlar 15 yıldır yoruldun. Çekil bu ülkeye insan emeğini koruyan insanlar gelsin yönetsin” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

FİSKOBİRLİK\'İ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu miting sonrası FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdoğlu kara yoluyla Trabzon\'a hareket etti.

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