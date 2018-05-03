Kılıçdaroğlu: FETÖ'nun siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler (2) 

\"SON 15 YILDA 22 BİN KİŞİ İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş kazalarındaki ölümlere dikkat çekerek, \"İşçiler gerçekten bayram yaptı mı? Milyonlarca gencimiz işsizse hangi bayramı yapacaklar? Son 15 yılda 22 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu 22 bin kişi kimdi? Bunlar gariban işçilerdi. Hala on binlerce taşeron işçisine kadro verilmedi. Sözümüz söz 25 Haziran\'da yetki aldığımızda, bütün taşeron işçilerine kadrolarını vereceğiz. Asgari ücret net 1500 lira olmalı diye ilk biz dile getirdik. Kıyameti kopardılar. Sonrasında Asgari ücret 2000 lira olmalı dedik\" dedi.

\"ABDULLAH GÜL\'DEN DE ÇOK AÇIK NET AÇIKLAMA BEKLİYORUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"24 Nisan 2018 günü Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın\'ın Abdullah Gül\'ü ziyaretleri. Kamuoyundan gizlendi. Sivil kıyafetlerle gittiler. Yansıyan bilgilere göre \'Erbakan\'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni var o törene katılmayınız, Cumhurbaşkanı adayı olmayın\' diyorlar. Bu konuda ne genel kurmay, ne saray ne de Abdullah Gül\'den bir açıklama gelmedi. \'Efendim Suriye konusunu görüştüler.\' Sayın İbrahim Kalın\'ın Suriye konusuyla ne ilgisi var?. Görüşmeye gidiyorsanız niye resmi kıyafetinizle gitmiyorsunuz? Niye gizli gidiyorsunuz? \'bilgi vermek için gidiyoruz\' derseniz. 10. Cumhurbaşkanı\'na da bilgi vermeye gidin o zaman niye gitmiyorsunuz? Bu bir askeri vesayet girişimidir. Diğer vesayetlerden farkı şudur; askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasinin üzerine dikilmek istenmektedir. Asker kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek istenmektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Sayın Abdullah Gül\'den de çok açık net açıklama bekliyoruz. Gitti Erbakan\'ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini demokrasiyi sonlandırmak veya gölgelemek için kullandırtır?\" diye konuştu.

\"ASKERİ KENDİN İÇİN KULLANIYORSUN. AFRİN\'DE DE KENDİN İÇİN KULLANDIN\"

Kılıçdaroğlu, \"Eğer silah zoruyla demokrasiyi yok etmek için çare arıyorsanız biz göğsümüzü siper etmeye hazırız buyrun gelin. Askeri kendin için kullanıyorsun. Afrin\'de de kendin için kullandın. Bu işi garantileyecek olan bu ülkenin demokratlarıdır. Biz bunu yapacağız. Abdullah Gül\'e de tehditler yapıldı mı merak ediyorum? 57 yıl önceki olay bir başka versiyon ile gerçekleşiyor. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin? Kışlaya, adliyeye, camiye siyaseti sokmayın dedim defalarca. Bekliyorum ne diyeceklerini\" diye konuştu.

\"BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DARBELERE AÇIK VE NET KARŞI ÇIKACAKTIR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız darbelere açık ve net karşı çıkacaktır insan haklarından yana olacaktır, bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye\'den yana olacaktır tarafsız olacaktır. Bu olmadığı taktirde bütün söylemlerimizin hiçbir anlamı kalmaz. Biz onlar gibi değiliz. Ahlaksızlık nedir bilmeyiz adaletsizlik nedir biliriz ama adaletsizlikle mücadele ederiz\" açıklamasında bulundu.

\"HER AY EMEKLİNİN BİN LİRASINI ÇALDILAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Emeklilere biner lira ikramiye veriyorlar. Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz 1 lira bile alamazdınız. Göreviniz namuslu insanlara, siyasetçilere sahip çıkmaktır. Bin lira verecek sadaka gibi, muhalefet \'gömü mü buldunuz\' diye konuşacak. Siz zaten malı götürdünüz artığını veriyorsun emekliye. Daha fazlasını hak ediyor emekli. Dünyanın parasını aldılar emekliye bin lira veriyorlar. Perdenin arkasını anlatayım size. Çünkü 2008\'de sosyal güvenlik sözde reformu yaptılar. Emekliye alması gereken aylığın altında bir aylık öngördüler kanun değişikliği ile. Her ay emeklinin bin lirasını çaldılar\" ifadelerini kullandı.

\"AHMET DAVUTOĞLU VE MEHMET ŞİMŞEK\'İN BENDEN ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLİYORUM\"

Kılıçdaroğlu, \"İki kişiden çıkıp benden özür dilemelerini bekliyorum. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu. \'Kaynağı nereden bulacaksın?\' Kaynak var demek ki veriliyor. İki Sayın Mehmet Şimşek. \'Bunu yapsın CHP\'ye oy veririm.\' Şimdi senden bekliyorum Mehmet Şimşek önümüzdeki seçimlerde sözünü tutacaksın CHP\'ye oy vereceksin. Diyeceğim ki sözünü tuttu, görevini yerine getirdi. Bizim yaptığımız seçim vaatleri uydurulmuş vaatler değildi, aylarca üzerinde çalışılmış vaatlerdi\" dedi.

\"15 YILDA ÖDEDİKLERİ PARA 150 MİLYAR DOLAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Esnaf kardeşim de düşünmeli. O da sandığa giderken kim senin hakkını koruyor, korumuyor düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı. Faizi 75 baz puan arttırdılar. Şimdi bunlar bize ders vermeye kalkıyorlar. 15 yılda ödedikleri para 150 milyar dolar. İçerideki faiz lobisine de 675 milyar lira ödediler. 150 milyar doları faize kaptıranlara hala oy veriyorsan o zaman hiç şikayet etmeyeceksin\" ifadelerini kullandı.

\"33 ER, 7 KEZ MÜEBBETE MAHKUM EDİLDİ. ERİN NE GÜNAHI VAR?\"

Kılıçdaroğlu, \"Ayşe öğretmen \'çocuklar ölmesin\' dedi. Çocuğu ile birlikte hapise attılar. Doğru değil. 33 er, 7 kez müebbete mahkum edildi. 15 Temmuz akşamı komutanı emretmiş erler dışarı çıkmışlar. Komutan olsa anlarım teğmen olsa anlarım bu er. Komutan ne derse er onu yapmak zorundadır. 33 ere 7 kez müebbet hapis veriyorsunuz. Erin ne günahı var?\" dedi.

\"KİMİLERİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASIN DİYE ÖZEL NUMARALAR YAPTILAR. BÜTÜN KUMPASLARI, EZBERLERİ BOZDUK\"

Kılıçdaroğlu, \"Kendi iktidarları, gelecekleri için demokrasiye kumpas kurmak istediler sözde baskın seçim yapacaklar, bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Sözde kimileri cumhurbaşkanı adayı olmasın diye özel numaralar yaptılar. İyi ki bu ülkede CHP var. Bütün kumpasları, ezberleri bozduk. Şimdi de çağrı yaptım gidin 100 bin imzayı tamamlayın o genel başkanlar gelsinler seçimlere girsinler. Bir şey söylerken siyaset yapanların ölçüp biçmesi lazım ondan sonra konuşması lazım. Erdoğan geçen gün \'CHP demek tezek demektir\' diye bir cümle kullandı. Isınmak için Doğu Güneydoğu\'ya gidin tek bir şey var ısınmak için tezek. Buna bir atasözü ile cevap vereceğim testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür\" diye konuştu.

\"SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN BU 3 SORUYU VİCDANINIZA SORUN ONDAN SONRA SANDIĞA GİDİN\"

Kılıçdaroğlu, \"Bahar havası ile sandıklara gidelim. Sosyal medyada dolaşan 3 soruyu dillendirmek istiyorum. Sorulardan biri şu; \'Türkiye\'de her şey yolundaysa neden erken seçim yapıyoruz?\' İki \'Eğer işler yolunda değilse neden tekrar aynı kişiyi Cumhurbaşkanı seçiyoruz?\' Üç \'Eğer ülkeyi kurtaracak Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim?\' 3 soruyu bütün vatandaşlarımın vicdanına havale ediyorum. Bu 3 soruyu vicdanınıza sorun ondan sonra sandığa gidin\" dedi.



Hakime TORUN- Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)