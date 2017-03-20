Kılıçdaroğlu: "Fesih değil, yeniden seçim" diyorlar; seçime gidebilmek için feshetmeniz gerekecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak "'Evet'in vebali var. Fesih değil, yeniden seçim diyorlar. Seçime gidebilmek için feshetmeniz gerekecek. Bunlar doğru değil" dedi.

Anayasa değişikliğine 'hayır' kampanyası kapsamında Ordu'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu soruyu kendimize soralım, bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi, etmesin mi? Bir genel başkan hakim de tayin etsin, savcı da diyorsanız gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. Adalete siyaset girmesin diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız. Hayır oyu çıkarsa ne olur? Bir, Türk milleti 'Biz demokrasiye bağlıyız' söyleminin örneğini vermiş olur. İki, 'Sayın Başbakan seçilmiştir, sayın Başbakan görevinin başındayız, onun yanındayız' diyecektir. Başka, şu mesajı verecektir; bizim dünya kadar sorunumuz var. Kardeşim bunlarla uğraşmayı bırakın, bu memleketin sorunlarını çözün. 'Hayır'ın hayırlı tarafı vardır, 'evet'in de vebali vardır.

"Bu ülkede demokrasiyi askıya almayı istediler, ama biz direndik. Bu onurlu bir duruştur. 'Evet'in vebali var, fesih değil yeniden seçim diyorlar. Seçime gidebilmek için feshetmeniz gerekecek. Bunlar doğru değil. Son sözlerim, benim bir sorumluluğum var. Ne söyledik; camiye siyaset girmesin. Adliyeye siyaset girmesin. Ne demek camiye siyaset girmesin. Camiye siyaset girerse cemaat bölünür. Evet oyu çıkarsa yapacakları ilk iş Suriyelilere vatandaşlık vermek. Hayır çıkarsa veremeyecekler. Diyorsanız ki benim çocuğum işsiz olsun, tercih sizindir. Demokrasisi gelişmiş tek İslam ülkesi Türkiye'dir. Ve diğer İslam ülkelerinin hiçbirinde cumhuriyet yoktur. Şimdi biz geriye gidiyoruz cumhuriyeti yok ediyoruz. Niye ediyoruz? Türkiye zengin bir ülkedir, biz bir arada yaşamak istiyoruz. Bu iradeye ihtiyacımız var

"Şimdi arkadaşlar kulağıma söylüyor. Fındığın rengi de, toprağın rengi de, 'hayır'ın rengi de kahverengi. Biz vatan sevgimizi demokrasi ile taçlandırdığımız zaman dünyada saygı duyulan bir noktaya ulaşırız. En gelişmiş 20 ülkeye bakın. ABD dışında hepsinde parlamenter sistem var. 'Biz büyümek istiyoruz, saygın bir ülke olmak istiyoruz' diyorsanız, hepinize hayır'ı anlatma görevi düşer. Hepinize saygılarımı sunuyorum."