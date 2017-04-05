Kılıçdaroğlu, 'Evet' çadırında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi yakınındaki 'Evet' çadırını ziyaret etti.

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu neden "Hayır" denmesi gerektiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziantep'te gençlerin yoğun olarak gittiği bir kafeyi ziyaret etti, gençlerle sohbet etti, tavla oynadı.

Erdoğan, 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul Sarıyer’de kurulan 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası basına yansıyan diyalogları tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan, daha sonra çadırda konuşulanları yaptığı bir mitingte anlatmıştı.