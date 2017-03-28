CHP’den, Erdoğan’ın çadır ziyaretine ilk yorum: Sonunda anlamış durumda...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sarıyer'de bulunan 'hayır' standını ziyaret etmesi üzerine ana muhalefet partisinden ilk yorum Levent Gök'ten geldi. Gök, "Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle ilgisi olmadığını anlamış durumdadır. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktıktan sonra Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti. Erdoğan, kurulan çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu. Erdoğan'ın 'hayır' standını ziyaret etmesine muhalefetten ilk yorum CHP'li Levent Gök'ten geldi. Erdoğan'ın ziyareti için Levent Gök şöyle konuştu:

"Sonunda anlamış durumda..."

Cumhurbaşkanı da sonunda 'hayır' kampanyasına katılanların terörle ilgisi olmadığını anlamış durumdadır. Sayın cumhurbaşkanı 'hayırcılar teröristlerle işbirliği yapıyor' söyleminden bir 'hayır' standını ziyaret etme noktasına gelmiştir. Hayırlı bir iş yapmıştır.