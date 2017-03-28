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Erdoğan'ın "Hayır" çadırına sürpriz ziyaretinde neler konuşuldu?

İşte yaklaşık 10 dakika süren kısa ziyaretin detayları...

28 Mart 2017 16:51

T24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sarıyer'de Hacıosman Metro istasyonu yanında CHP'nin 'hayır' çadırına yaptığı sürpriz ziyarette neler konuşulduğu ortaya çıktı.

T24'e konuşan CHP'li yetkililer, Erdoğan'ın önce aynı bölgede bulunan "Evet" çadırını ziyaret ettiğini, kendilerinin daveti üzerine "Hayır" çadırına da uğradığını belirtti. Yaklaşık 10 dakika süren kısa ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kadın seçmenle diyaloğa girdiği ifade edildi. Yetkililerin anlattığına göre Erdoğan, CHP'li seçmene "Neden 'Hayır' diyorsunuz" diye sordu. Bunun üzerine "Kadın olarak yeterince haklarım yok, hukuki güvence altında değilim" yanıtını aldı.

Bir başka seçmenin de Erdoğan'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilişkin şikâyette bulunduğunu belirten yetkililer, İsim konusunun "bazı vatandaşlar arasında üzüntü yarattığının" iletildiğini söyledi. Bir vatandaşın da "Keşke kendi isminizi verseydiniz en azından ikilik olmazdı" dediği, Erdoğan'ın "Samsun'a yetişmem gerekiyor" diyerek çadırdan ayrıldığı aktarıldı.

 

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