-KILIÇDAROĞLU ESNAFLA SOHBET ETTİ VAN (A.A) - 20.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da bir taksi durağını ziyaret ederek, esnafla sohbet etti. CHP'nin ''Siyasette Barışı Stratejisi'' çalışmasına katılmak üzere Van'a gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından şehir merkezinde Beşyol taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerin iş yoğunluğu ve çalışma koşulları hakkında bilgi aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da Türkiye Taksiciler Vakfı ve İstanbul Taksiciler Odasının toplantısına katıldığını ve ''korsan taksi'' uygulamasına tepki gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Diyor ki 'korsan taksi var, nasıl olur?'. 8 yıldır yeni mi öğrendi. İstanbul'da korsan taksi var. Burada yok galiba'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine taksiciler, Van'da da korsan taksi bulunduğunu, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Taksiciler, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine de en büyük sıkıntılarının, bölgeye askerlik görevini yapmak için gelenlerin çarşıya çıkmadıklarını ve taksi kullanmadıklarını, bunun da kendilerinin iş potansiyelini etkilediğini belirttiler. İşsizlikten de şikayet eden taksici esnafı, ayrıca alışveriş merkezlerinin müşteri servisi uygulamalarının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktardılar. KDV ve ÖTV'nin bir sefere mahsus olarak kaldırılmasını da talep taksici esnafı, vergi indiriminin, araçlarını yenilemelerine olanak sağlayacağını söylediler. Sıkıntılarını anlatan taksicilerin, ''İktidara gelirseniz bizim için ne yapacaksınız?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Taksici esnafı için, araçlarını yenilemelerini, bir sefere mahsus tek tip bir modelin olmasını istiyoruz. Bunu yapmakta kararlıyız. Bu yapılabilirse Türkiye'de otomotiv sektörü de aşama kaydedecek. New York'ta üç firma yarışa girdi. Bizden Türk firması, bir model taksi yaptı, kazandılar. Ben sahipleri ile konuştum. Şoförle müşteri arasında cam var, güvenlik açısından. Aynı modeli kendi ülkemizde yapabiliriz. Üretim zaten bizim ülkemizde yapılıyor. Önemli olan hem taksi şoförünün hem de müşterinin güvenliğidir. Taksi şoförlerinin istediği çok şey değil. Bunu yapabiliriz.'' Taksi plakalarında sınırlama getirilmesinin önemine de işaret eden Kılıçdaroğlu, çok fazla taksi ruhsatı verilmesinin mevcut esnafı olumsuz etkileyeceğini ancak bu sınırlamanın siyasi kararla değil sağlıklı kriterlerle yapılması gerektiğini ifade etti. Taksicilerin, '' Van için neler yapacaksınız?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, bölgeyi iyi tanıdığını, ilkokula, Van'ın Erciş ilçesinde başladığını söyledi. Van'ın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin yeterince kullanılamadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İki dönemdir Parlamentodayım. Bir milletvekilinin çıkıp 'Van'ın şu sorunları var' dediğini hiç hatırlamıyorum. Eğer siz Van'ın sorunlarını Parlamentoda dile getirmezseniz, nerede dile getireceksiniz? İşsizlik, Türkiye'nin her tarafından var ama bu bölgede biraz daha yoğun. Atanamayan öğretmenler var. Eğitim sistemine bakın Van geride, 75. il. Van, Milli Eğitim Bakanı çıkardı, niye geride? Bunu sormamız lazım. Sadece Van değil, Doğu ve Güneydoğu için bizim düşündüğümüz şu; biz özel sektörün gelip doğrudan yatırım yapıp istihdam yaratması için sıfır faizle kredi vermeyi düşünüyoruz. Ama diyelim özel sektör gelmiyor, devlet doğrudan gelip fabrika kuracak, istihdam yaratacak, başka çaresi yok. Devletin varlığının sebebi, mutlu insan yaratmaktır.'' -''BÖLGEYE DAHA FAZLA GELECEĞİZ''- Taksicelere CHP'nin aile sigortası hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölgedeki oyunun düşük olduğunu bildiğini, kentte yaptıkları 3 günlük toplantıda, bunun nedenini aradıklarını ve çözüm önerileri geliştirdiklerini ifade etti. Bölge insanı ile diyalog geliştirememiş olmanın kabahatinin, kendilerinde olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ''Bölgeyle daha fazla geleceğiz. 'Efendim gelirsek birileri kızar, bizi protesto eder.' Edebilir. Demokrasi arkadaşlar. 'Protesto edildik' diye gitmemek mi lazım, gideceğiz. Protesto eden vatandaşı da dinleyeceğiz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Van'ın rantına değil, sorunlarına talip olduğunu da belirterek, ''Van'ın rantına kimin talip olduğunu görün. Van'da kimler bu iktidar döneminde zengin oldu. Görün'' dedi. Taksi durağından ayrılırken bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na ''faili meçhulleri ne yaptınız'' diye seslendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, vatandaşa yönelerek, konuyu TBMM gündeminde tutmaya çalıştığını ancak AK Partili vekillerin oylarıyla gündemdışı kaldığını söyledi. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun taksi durağını ziyareti sırasında, bir grup vatandaş ıslıklarla protesto gösterisinde bulundu. -''MUHTARLARIN SOSYAL GÜVENCESİ OLMALI''- Kılıçdaroğlu, taksi durağı ziyaretinin ardından İskele Mahallesi'nde dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ali Samet Kaya'nın ailesini ziyaret ederek, taziyesini bildirdi. Daha sonra mahalledeki bir kahvehaneye giden Kılıçdaroğlu, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlarla çay içerek, sorunlarını dinledi. Muhtarların, sosyal güvencelerinin olmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Muhtar, demokrasinin en saf, en güzel şekliyle seçilen insanıdır. Neden? Çünkü doğrudan vatandaş tarafından seçiliyor. Bu nedenle muhtarlık önemli. Milletvekili, belediye başkanı seçimle gelir, sosyal güvenlik primini devlet öder. Muhtar da seçimle gelir, neden primini devlet ödemez? Muhtarların sosyal güvencesinin olması lazım.'' Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'na, Kapıköy Sınır Kapısının ticarete açılması taleplerini iletti. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun kent merkezindeki ziyaretleri sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından tarifeli uçakla Ankara'ya hareket etmek üzere Ferit Melen Havaalanı'na gitti.