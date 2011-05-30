-KILIÇDAROĞLU ESNAFA SÖZ VERDİ ŞEREFLİKOÇHİSAR (A.A) - 30.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağkur'dan emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan esnafın maaşından yüzde 15 kesinti yapıldığını belirterek, ''Esnafımıza sözüm var; 12 Haziran'da Kemal kardeşinizi iktidara getirirseniz yüzde 15 kesintileri kalkacak'' dedi. Helikopterle Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili adayları ile Tuzgölü Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. CHP iktidarında ''aile sigortası''nı getireceklerini ve geliri olmayan ya da asgari ücretin altında ücret alanlara en az 600 lira vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Evde kadınlar huzur içinde olacak, çocukları aç yatmayacaklar'' dedi. İktidara geldikleri takdirde esnafın sıkıntılarını da çözeceklerini savunan Kılıçdaroğlu ''Esnafımız mutsuz çalışıp, Bağkur primlerini yatırıp emekli olmuşlar, fakat emekli maaşları yetmiyor, işine devam etmesi lazım. Çalıştığı için emekli aylığından yüzde 15 kesinti yapılıyor. Dünyanın hangi ülkesinde çalışan insan cezalandırılıyor? Sadece Türkiye'de cezalandırılıyor. Esnafımıza sözüm var; 12 Haziran'da Kemal kardeşinizi iktidara getirirseniz yüzde 15 kesintileri kalkacak'' diye konuştu. AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, yurt dışından kurbanlık hayvan getirdiğini ve ithal edilen tarım ürünlerine ödenen paranın yılda 20 milyon doları bulduğunu öne sürdü. Doğalgazı olan ve parası olmadığı için doğalgaz alamayan vatandaşlara kömür yardımı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Neden doğalgaz vermiyorsun? Çünkü kömürde vurgun yapacaklar. Ankara Başsavcısının önünde, kömürde yapılan vurgunun dosyası 2 yıldır bekliyor, ama o dosyanın kimse kapağını açmıyor. Kim kul hakkı yediyse onun hesabı sorulacaktır. İran'dan doğalgaz alıyoruz, kullanmadığımız doğalgazın bedeli olarak İran'a 2 milyar 600 milyon dolar para ödüyoruz. O faturaları onun yakasına iliştireceğim meydanlarda öyle gezsin'' dedi. Miting sonrası Kılıçdaroğlu, partisinin Kırıkkale mitingine katılmak için helikopterle ilçeden ayrıldı.