Kılıçdaroğlu: Eşbaşkanlığı tartışmaya hazırım

Twitter üzerinden örgütlenerek, cumartesi günü CHP Genel Merkezini işgal eden ‘OccupyCHP’ (CHP’yi İşgal Et) girişimi üyesi gençlere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği” çağrısı geldi. "Gelsinler içeriden CHP’deki değişimin mimarı olsunlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Eşbaşkanlık dahil tüm taleplerini tartışmaya hazırım” diye konuştu.

OccupyCHP girişimini Hürriyet’e değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kısa sürede gençlerimizin istekleri doğrultusunda ‘Partide bazı değişiklikler olabileceğini’ söylemek doğru olmaz. Ancak önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu seçimlerde gençlerimizle bir işbirliği yapmamız lazım. Gençlerimizin beklentilerine uygun bir cumhurbaşkanı adayını birlikte belirleyebilir ve ortak hareket edebiliriz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Özgürlüklerden ve umuttan yana bir isim üzerinde anlaşarak yola bir birlikte çıkabiliriz. Gençler çeşitli platformlarda tartışarak aday adaylarını ya da aday profillerini belirleyebilir. Biz de bu aday ya da adaylar üzerinden müzakerelerimizi yaparız. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir işbirliğine, yol arkadaşlığına dönüşür. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında da genel seçimler var. Madem siyasette daha fazla yer istiyorlar. Bizim yüzde 10 kotamızı, ‘Ben de vekil olmak istiyorum’ diyerek zorlamalılar. Gençlerimizin beklentilerine uygun politikalar oluşturmakta kararlıyız. Gelsinler içeriden CHP’deki değişimin mimarı olsunlar. ‘Eşbaşkanlık’ dahil tüm taleplerini tartışmaya hazırım” diye konuştu.

Mahkeme ‘Dur’ dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ’ın Twitter ve HSYK kararları nedeniyle Anayasa Mahkemesi ile ‘üstü kapalı’ olarak Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç’a yönelik eleştirilerine de “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını bu kadar ağır eleştiren kişi meseleye hukuk ve anayasa hukuku çerçevesinde bakmıyor. O, mahkemenin kararlarına ‘Ben Yargıyı AKP ’nin arka bahçesi haline getirdim. Sen yargıyı arka bahçem haline getirme isteğimi engellemeye çalışıyorsun’ bakış açısıyla eleştiriyor. Mahkeme senin arka bahçe özlemine ‘dur’ dedi, ki bizce geç verilmiş bir karardır. Bizim mahkemeye başvurumuzdan hemen sonra toplanıp kararını almalıydı” sözleriyle karşılık verdi.

Mahkemenin kararı

Kılıçdaroğlu, “HSYK ile ilgili düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu hukuk fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri de biliyor. Ve aykırı olduğunu bile bile Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetle ters düşmemek için yasayı imzaladı. Mahkeme de Anayasaya aykırılık görerek uygulamayı iptal etti. Şimdi Başbakan, kendi siyasi kararını iptal eden Anayasa Mahkemesi’ni ‘Alınan karar siyasi’ diyerek eleştiriyor. Anayasa metinleri siyasi metinlerdir, zaten. Siz yargıyı siyasal arka bahçeniz haline getirirseniz, anayasanın temel kullarını ihlal etmiş olursunuz. Göz göre göre hukuku çiğnerseniz Anayasa Mahkemesi de hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığının zorunluğuyla bu kararı alır. Mahkeme, evrensel hukuk kurallarına uymak zorundadır” değerlendirmesini yaptı.

Gül’e koltuk eleştirisi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ü ‘Ben cumhurbaşkanlığı koltuğunda kalabilir miyim?’, ‘Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa bana başbakanlık yolu açılabilir mi?’ hesaplarını yapıyor. Bu iki hesap da yanlış. Cumhurbaşkanlığı koltuğu, kişisel hesapların yapılabileceği, yapılmasının uygun olduğu bir koltuk değildir” sözleriyle eleştirdi.