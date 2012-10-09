Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kafayla gidersen anca Şam Babası olursun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tezkere çıktı, 'Şam fatihi' olacakmış. 'Şam fatihi' olacaksan önce çocuklarını askere gönder. Çocuklarını göndermeyeceksin, bu milletin fakir fukara çocuklarını alacaksın. Bu kafayla gidersen sen anca 'Şam babası' olursun" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu ülkeyi savaşa götürecek hiçbir belgenin altına hiçbir CHP'li imza atmaz. Her türlü yolu gösterdik ama ben biliyorum dedi. Türkiye savaşın eşğine geldi. Bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki "biz şu yüzden Suriye ile şu nedenden savaşmak zorundayız.

Meclis koltuğunda oturmak güzel olabilir ama bu ülkenin anayasası var. Yabancı bir ülkenin askerinin konuşlanması Meclis'in kararına bağlı. İzin almadılar. Bu vatana ihanettir. Apaydın kampına gitmesek öğrenemeyecektik. Orada Özgür Suriye Ordusu’nun konuşlandığını bilmeyecektik. Sayın Cemil Çiçek milletvekillerinin giremediği kampın hesabını sordu mu? O da bunun hesabını versin.

Türkiye'nin yanında kim var? Hamas var, Barzani var, Katar var, Suudi Arabistan var. Denklemin diğer tarafına dönüyorum. Suriye'nin yanında, İran, Rusya, Çin, Brezilya var. Türkiye'yi böyle bir denklemin içine sokmak stratejik derinlik midir? körlük müdür?

Böyle bir anlamsız dengenin içine Türkiye’yi sokan bir süreci bizim başımıza bela eden, çapsızlığı dünyada bilinen, bir Dışişleri Bakanı’yla yola çıkılırsa Türkiye’nin geldiği nokta budur. Bunun için engin bilgiye gerek yok. Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım.

Ulusal çıkarlardan bahsediyorlar. Ulusalcılıkla ilgili ders vereceğiniz son parti CHP'dir. Birçok tezkere geldi "evet" dedik ama buna "evet" demiyoruz. Biz savaş istemiyoruz.

Türkiye'yi güçlü kılan tezkere değildir, Türkiye'nin demokrasisidir. Bizi güçlü kılan bu ülkenin çoğulculuk anlayışıdır.

Esad'la Erdoğan arasında ne fark var. Sen dön kendi ülkene bak. Esad kanla, sen biber gazıyla susturuyorsun. Senin ülkende demokrasi var mı? Gazetecilere özgürlük var mı? Yok. 12 Eylül'de Kenan Evren bile buna cesaret etmedi, sen kalkıp demokrasi dersi veriyorsun.