Kılıçdaroğlu: Erken veya zamanında her türlü seçime hazırız; Cumhurbaşkanlığını mutlaka alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’de görüştüğü AB ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’a 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığını alacaklarını belirterek, “Türkiye’de parlamenter sistemi ve hukuku yeniden tesis edeceğiz, Türkiye’nin demokrasi algısını değiştireceğiz” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Londra’da 4 gün sürecek programı başladı. Seyahatin ilk durağı İngiltere’nin Avrupa Birliği Bakanlığı oldu. Kılıçdaroğlu AB ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile Bakanlık binasında bir araya geldi. Ardından da bir grup yabancı yatırımcı ile görüştü.

"Yeniden parlamenter sistem"

Kılıçdaroğlu, Duncan görüşmesinde, Türkiye’nin AB ilişkileri ve İngiltere’nin Brexit kararı ele alındı. Duncan, Türkiye’de 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve 2019’da yapılacak seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini sordu. Kılıçdaroğlu ise 2019 seçimleri ile ilgili ciddi hazırlık yaptıklarını dile getirerek, “2019 seçimlerinde mutlaka Cumhurbaşkanlığını alacağız. Bu süreçte demokrasi yanında olan birleşenlerle birlikte hareket ediyoruz. Erken veya zamanında her türlü seçime hazırız. 2019’da biz Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ardından Türkiye’de parlamenter sistemi ve hukuku yeniden tesis edeceğiz, Türkiye’nin demokrasi algısını değiştireceğiz. Türkiye’yi daha güvenli, yaşanabilir ve dünya ile entegre ülke haline getireceğiz” dedi.

Duncan ise “Türkiye’de demokrasi ile ilgili yaşanan sorunların farkındayız. Hükümete de hassasiyetlerimizi çeşitli kanallardan anlatıyoruz” diye konuştu.

Görüşmede Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu da konuşuldu. Duncan, referandum kararının talihsiz ve yanlış bir karar olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin Irak Anayasası çerçevesinde düzenlenmesini gerektiğini ifade etti. Görüşmede İngiltere’nin Brexit kararı da konuşuldu. Duncan, Brexit sürecinin 2019’da tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, “Bugün referandum olsa Brexit kararı çıkmazdı” diyerek, bu sürecin hükümetin dağılmasına kadar gidebileceğini anlattı.

"Hukuk olsa gereken yapılırdı"

Yatırımcılarla görüşmede ise Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerle ilgili izlenecek hukuki süreç gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hukuk olsa gereken işlemler zaten yapılırdı” dedi.

Kılıçdaroğlu, Londra’da İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ile de görüşecek. İngiltere’de yaşayan Türklerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsicileriyle de toplantı yapacak.