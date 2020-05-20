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Kılıçdaroğlu: Eren Yıldırım, Erdoğan'ın talimatıyla hapse atıldı; tutuklanmasını isteyen savcı savcı değil, tutuklayan hakim hakim değil

''Biz üç beş kişinin bağırmasına pabuç bırakacak parti değiliz''

20 Mayıs 2020 22:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklanmasına ilişkin, "Erdoğan’ın talimatıyla hapse atıldı. Onun tutuklanmasını isteyen savcı savcı değil, tutuklayan hakim hakim değil" yorumunu yaparak, ''Biz üç beş kişinin bağırmasına pabuç bırakacak parti değiliz'' dedi.

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