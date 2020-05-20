Kılıçdaroğlu: Eren Yıldırım, Erdoğan'ın talimatıyla hapse atıldı; tutuklanmasını isteyen savcı savcı değil, tutuklayan hakim hakim değil

Kılıçdaroğlu, Tele-1 TV'de “18 Dakika Özel” programı canlı yayınında, Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın AKP’lilerin hedef göstermesi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından tutuklanmasına ilişkin konuştu.

"Bizi sokağa davet ediyorlar"

Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı'nın haksız yere tutuklanması kamuoyu vicdanını sızlatmıştır diyen Kılıçdaroğlu, ''Gerginlik yaratmak istiyorlar. CHP'nin bütün gençleri sokağa çıkacak hesabını soracak... Hayır Merdan Bey. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bizi sokağa davet ediyorlar. Yok silahlar hazır, 50 kişi listede... Bizim dokumuzda Kuva-yi Milliye ruhu vardır. Biz üç beş kişinin bağırmasına pabuç bırakacak parti değiliz'' dedi.

"Erdoğan’ın talimatıyla hapse atıldı"

Kılıçdaroğlu, serbest bırakılmasının ardından tutuklanan Eren Yıldırım hakkında "Erdoğan’ın talimatıyla hapse atıldı. Onun tutuklanmasını isteyen savcı savcı değil, tutuklayan hakim hakim değil" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Yıldırım’ın tutuklanmasına neden olan olayın güvenlik kamera kayıtlarının verilmediğine de dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'talimatıyla' Yıldırım’ın tutuklanmasından kaymakam, vali, hakim ve savcının sorumlu olduğunu" ekledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün savcılara gönderdiği genelgeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, bütün savcıların demokrasinin ne olduğunu anlaması için o genelgeyi okuması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, ''Biz baskıcı devletten değil sosyal devletten yanayız. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Erdoğan şunu söylemiş bunu söylemiş. Vız gelir tırıs gider'' ifadelerini kullandı.

"Erdoğan tuzak kurmaya devam ediyor"

Kılıçdaroğlu, CHP’nin "terör örgütleriyle yan yana gösterilmek istenmesini" ise şöyle yorumladı:

“Terör sorununun çözülmemesi siyasetçilerden kaynaklı. Sorunu vatandaşın oy verip iktidar yaptığı siyasi otorite çözecek. Biz ne yapıyoruz, güvenlik güçlerimiz terörle mücadele ediyorsa destek veriyoruz. Şimdi Erdoğan CHP’yi bir anlamda nasıl suçlayabilirim diye özel arayış içinde. Artık Erdoğan’ın söylediklerine bu millet inanmıyor. Erdoğan’ın yerel seçimlerde Osman Öcalan’ı bulması ve devletin televizyonunda konuşturması, İmralı’dan gelen mesajı yayınlaması. Millet kimin ne olduğunu biliyor. Kişinin yaşam tarzı ne olursa olsun, ben onun kimliğiyle değil işsiz, özgür olup olmadığıyla ilgilenirim. Ben Allah’la kul arasına girecek değilim. Biz Erdoğan’ın kurduğu tuzaklara düşmüyoruz ama o tuzak kurmaya aklı sıra devam ediyor.”