Erdoğan: PKK’nın uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP’liler hakaret ve yumrukla yaptı

Cuhmurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'na yönelik yapılan terör saldırısını bir kez daha kınadı. Adana Yüreğir'de Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'na gerçekleştirilen sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğunu ve bu kişilerin CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ile beraberindekiler olduğunu söyleyen Erdoğan, "PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır" ifadesini kullandı.

Van'ın Özalp ilçesindeki saldırının ipinin HDP'nin elinde olduğunu ve CHP'nin HDP ile 'gizli yürüttüğü' bir anlaşma olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileriye aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor" sözlerini kaydetti.

"Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına evvel Allah biz bu toprakları bırakmayacağız" diye konuşan Erdoğan, devamında, "Devletin askerine polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışlında PKK’sından FETÖ’suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Asrın hayali" diyerek sunumunu yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla 1,5 saat süren boğaz yolculuğunu 6 dakikaya indireceğini ifade etti.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Lapseki yakasındaki kuleye konacak 32'nci ve son blogun montajıyla inşaatın yapımı bugün tamamlanıyor.

Telekonferansla törene katılan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugüne kadar 18 bin km aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam rakamı 27 bin km üstüne çıkardık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu: Havayolu halkın yolu. 30 yeni havayolu yaparak ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden Avrupa’ya gitmesi bu stratejik konumun örneklerinden biridir. Koronavirüs sonrası siyasi eve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır.

Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonrasında ülkemize getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Binlerce hastane inşa ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan genel sağlık sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken CHP’nin başını kestiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılanan ve daha sonra da kaliteli, sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor.

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek gruplarına karşı yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür. Önce Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp’ın bir mahallesindeki vatandaşlarımıza yardım götüren destek grubuna dönüş yolunda PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Daha Özalp’taki şehitlerimizin kanı kurumadan bu defa Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı kaymakamlık önünde vatandaşlarımıza yardım dağıtırken gerçekleştirildi. Hem hakaret edip hem de fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır.

Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileriye aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hâlâ bu partilerin riyakâr siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise bile bir ibret vesikasıdır.

Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına evvel Allah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışlında PKK’sından FETÖ’suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."