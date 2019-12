-KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'IN ŞİFRESİNİ DE ÇÖZECEĞİM KIRŞEHİR (A.A) - 13.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın kimyasını bozdum, ezberini bozdum, şifresini de çözeceğim onun'' dedi. Partisince Kırşehir Ankara caddesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Kırşehir'deki Ahi kültürünün, herkesin kültürü olmak zorunda olduğunu belirtti. Konuşması sık sık ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla kesilen Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 9 yıldır ülkeyi yönettiğini ifade ederek, ''Hangi ile gitsek o ilin sorunu var. Hangi vatandaşa dokunsak, sorunu var. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz'' diye konuştu. ''İstanbul boğazını bırak, çiftçinin boğazına bak'' yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey diyor ki (Çitçinin karnı doyuyor, emeklinin karnı doyuyor. Memlekette fakir fukara yok.) Bir derdi kaldı, İstanbul'a kanal yapmak. Bizim bütün projelerimiz insan üzerine. Ne üretirsek insan üzerine. Biz ranta talip değiliz. Onların yaptığı gibi rantı düşünmüyoruz. Bizim tek derdimiz var, bu ülkeyi huzurlu bir ülke yapmak'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12 milyon 715 bin yoksulun olduğunu söyledi. OECD'nin verilerine göre de Türkiye'de her 4 çocuktan birinin yatağa aç girdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu güzel ve bereketli coğrafyada, Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Neden Türkiye'de 12 milyon 715 bin kişi yoksul? 9 yıldır başımızda bereketsiz bir iktidar var. Ben bunların maskelerini indiriyorum. Gövdesini silkeliyorum. Dallarını da il il, ilçe ilçe silkeleyin. Sanmayın ki elma düşecek. Düşse düşse taş düşer. Bereketli bir iktidar olsaydı bu yapı olmazdı. Esnafı da çiftçisi de emeklisi de memnun olurdu. Her şeyimiz var. Olmayan, dürüst siyaset. Olmayan, kul hakkı yiyen siyaset. Olmayan, Türkiye'yi sömüren siyaset. Ne diyordu Recep Bey, (Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim) diyordu. Pazarladın Türkiye'yi, işte Türkiye bu halde. Huzursuzluk var Türkiye'de.'' Çiftçinin hayatından memnun olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün çiftçilerin oyunu istediğini ve onların sorununu çözeceğini bildirdi. Mazotu 1,5 lira yapacağını ve ''Türkiye'de petrol yok. mazotu dışarıdan alıyoruz, fiyatı dışarısı belirliyor'' dendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Dışarıdan aldığımız maliyet ve benzin istasyonunun karı içinde çiftçiye mazot 1,5 liraya verilecek. Diğer 2 liranın biri KDV, diğeri ÖTV. Onları çiftçiden almayacağım. Nazar boncuğu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yakasına takacağım'' dedi. Emeklilerin de hayatından memnun olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 9 milyon emeklinin tamamının hiç fire vermeden oyunu istediğini ve emeklilerin kırılan onurunu onaracağını iddia etti. Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Her üniversite öğrencisi için sıcak-soğuk suyu olan, bir iki kişilik odalı, geniş bant internet erişimi olan öğrenci yurtlarını bitireceğiz. 2 yıl içinde Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Bu görevi lüks konutlar yapsın diye değil, öğrenci yurdu yapsın diye TOKİ'ye vereceğiz'' şeklinde konuştu. Annelere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''1 milyon 700 bin çocuğun umutlarıyla oynadılar. 1 milyon 700 bin çocuk, hepimizin çocuğu. Bir sınav yapmayı beceremeyen bir hükümet, Türkiye'yi yönetebilir mi? Yönetemezler, yönetemiyorlar. Bu güzel ülkede hepimizin kardeşçe yaşayacağı, bir Türkiye kurmak istiyoruz. Biz güzel bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak istiyoruz'' dedi. Son günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili şeyler söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Devletin arşivleri senin elinde. Valiler, müsteşarlar, genel müdürler, istihbarat örgütleri senin emrinde. Arzu ettiğin televizyon kanalında, arzu ettiğin gazetecilerle karşıma çık beraber konuşalım. Olur ya, Süleyman Demirel'in dediği gibi fikir fukarası olabilir. Sen kendini yetersiz görüyorsan, bakanlarını da al gel. Onları da yetersiz görüyorsan, güvendiğin adamları al gel. Ben tek başıma çıkacağım karşına. Erdoğan, karşıma çıkabilir mi? Çıkamaz. Çıkması için, kul hakkı yemeyecek. Geçmişi temiz olacak, mangal gibi yürek olacak. Erdoğan'ın kimyasını bozdum, ezberini bozdum, şifresini de çözeceğim onun.''