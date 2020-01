Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın tek gündemi var o da benim(5)

\'KAVGASIZ, BEREKETLİ TÜRKİYE İSTİYORUZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir\'in Susurluk İlçesi\'nin ardından Manyas\'a geçerek Hayvancılık ve Süt Festivali\'ne katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada \"Belediye başkanlarıma hep şunu söylüyorum. Hiçbir ayrım yapmadan oy versin vermesin, herkese hizmet edeceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını, millete vereceksiniz. Çünkü bizim en temel özelliğimiz, kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını millete veririz, bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim inancımız gereğidir, bu bizim ahlakımızın gereğidir\" dedi.

Bir arada, huzur içerisinde yaşamak istediklerini kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Kavgasız bereketli bir Türkiye olsun istiyoruz. Herkes kazansın, herkes evine huzur içinde dönsün. Her anne çocuğunu güler yüzle okula göndersin. En büyük arzum bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek için size söz veriyorum. Adalet için nasıl yürüdüysem, bu ülkenin huzuru, bu ülkenin mutluluğu, bu ülkenin bereketi için de sonsuza kadar yürüyeceğim. En büyük destekçim yine sizler olacaksınız\" diye konuştu.

Hayatın her alanında kadınların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Onların okumasını, onların onurlu bir bireyler olmasını, hayatın her alanında mücadele etmelerini yüreğimden istiyorum ve bütün kadınlara şunu söylüyorum; çocuklarınızı okutunuz, kızlarınızı okutunuz, güzel Türkiye\'ye yapacağınız en görkemli katkı sizin çocuklarınızı okutmanız olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından Ankara\'ya gitmek için yola çıktı.

