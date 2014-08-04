Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Sen Alevisin' sözlerine ne yanıt verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Alevisin biliyoruz, söyle” sözlerine Hatay’dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Buradan sesleniyorum; Allah’ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, Ehl-i Beyit’imiz bir. Biz bölünmemekte anlaştık, ne kadar bağırırsan bağır” dedi.

Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin'in haberine göre, Hatay’da Uğur Mumcu alanında düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun marşının çalındığı parti otobüsüyle giden Kılıçdaroğlu konuşmasında şu mesajları verdi:

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'

“Ülkeyi yönetirken vatandaşları birbirine kırdırmayacak, dürüst birinin aday olmasını istedik. Ekmeleddin İhsanoğlu’nda uzlaştık. Cumhurbaşkanı, halkını Alevi, Sünni, Laz, Çerkez diye ayırmaması lazım. Buradan söylüyorum Erdoğan duysun. Sen vatandaşlarını bölüyor, Irak’ta, Suriye’de yaptığını burada da yapmak istiyorsun. Ne kadar bağırırsın bağır, ne kadar ayırırsan ayır bu millet bölünmeyecek. Erdoğan sen de duy, milletime sesleniyorum: Allah’ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, Ehl-i Beyit’imiz bir. Biz bölünmemekte anlaştık, ne kadar bağırırsa bağırsın. Ülkemizi ve vatanımızı seviyoruz, çünkü biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

'Müslüman kanı akıtıyor'

OrtaDoğu’da Müslüman kanı akıtmasının sebep olan silahları gönderiyor, Müslüman kanı akıtan biri cumhurbaşkanı olur mu? Oraya oturduğu gün Türkiye kendisini Orta Doğu bataklığının içinde görecektir. Barış, huzur ve kardeşlik istiyorsanız Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleyeceksiniz. Bugün yapılanlar vatana ihanettir, bunu yapanlardan hesap soracağız, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmayacağız.

'Teslim olun emri Erdoğan’dan'

IŞİD halifelik ilan etmiş, bizde de kendini halife sanan biri var. 49 vatandaşımız ellerinde. Oysa önceden uyarıyorlar, 49 vatandaşınızı alacaklar diye, Erdoğan, ‘hayır çıkmayın’ diyor. Partide toplantı yapıyor o sırada belediye başkanları ile, haber geliyor, konsolosluğun etrafı sarılmış, vatandaşlar ne yapsın, diye. ‘Teslim olsunlar’ diyor. Bayrak indiriliyor. Soruyorum. Benim konsolosluğumdaki bayrak kimin rızası ile indirildi, Recep Tayyip Erdoğan’ın izni ile. IŞİD’e silahı o göndermedi mi, bunları CHP ispat etmedi mi? Şimdi IŞİD ile pazarlığa oturdular, IŞİD’in asıl rehinesi Erdoğan’dır, konuşma, sesini çıkarmıyor diyor o bunları yapıyor. Ne emrederse anında yerine getiriyor, mahkeme kararı dahi çıkarıyor. Bu adamdan bu ülkeye hayır gelmez. Gelin bu ülkede birlik için, sevgi için Ekmeleddin Bey’i seçelim.”