Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın mesajlarıyla gerginliğin yumuşatılması için mesafe kat ettik

15 Temmuz darbe girişiminin ardından daha önce "Gitmeyeceğim" dediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda gerginlik ortamının yumuşatılması bakımından mesafe kat ettik. Umarım böyle devam eder" dedi.

Posta'dan Hakan Çelenk'in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

- Siyasetteki olumlu atmosferin sürmesini istiyoruz.

- Yumuşamanın devem etmesi için uğraşacağız.

- Toplum çok kutuplaşmıştı. Gergin bir ortam vardı. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Atmosferin yumuşaması çok iyi.

- Darbe girişiminden sonra partilerin özeleştiri yumuşamanın sürmesini sağlar. Bu da güzel olur.

- Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda gerginlik ortamının yumuşatılması bakımından mesafe kat ettik. Umarım böyle devam eder.

- Gezi dayatması olursa bu dayatmayı yapanların darbecilerden farkı kalmaz. Taksim'e Topçu Kışlası yapılması fikri unutulmalı.

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