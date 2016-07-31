T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın mesajlarıyla gerginliğin yumuşatılması için mesafe kat ettik

"Toplum çok kutuplaşmıştı. Gergin bir ortam vardı. Kimse kimseyi dinlemiyordu"

31 Temmuz 2016 13:01

15 Temmuz darbe girişiminin ardından daha önce "Gitmeyeceğim" dediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda gerginlik ortamının yumuşatılması bakımından mesafe kat ettik. Umarım böyle devam eder" dedi.

Posta'dan Hakan Çelenk'in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

- Siyasetteki olumlu atmosferin sürmesini istiyoruz.

- Yumuşamanın devem etmesi için uğraşacağız.

- Toplum çok kutuplaşmıştı. Gergin bir ortam vardı. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Atmosferin yumuşaması çok iyi.

- Darbe girişiminden sonra partilerin özeleştiri yumuşamanın sürmesini sağlar. Bu da güzel olur.

- Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda gerginlik ortamının yumuşatılması bakımından mesafe kat ettik. Umarım böyle devam eder.

- Gezi dayatması olursa bu dayatmayı yapanların darbecilerden farkı kalmaz. Taksim'e Topçu Kışlası yapılması fikri unutulmalı.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğludarbe girişimitayyip erdoğanmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24