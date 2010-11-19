-KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I ARADI ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kuş'un vefatı nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a, Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un ölümünden çok büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan ile telefon konuşmasında, AK Parti milletvekili Mustafa Kuş'a rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da bulunan Başbakan Erdoğan'ın şahsında Kuş ailesi ile AK Partililer'e ve Şanlıurfalılar'a başsağlığı dileklerini iletti.