Politika
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a iki soru sordum hala cevap yok!
Bu iki sorunun cevaplarını sadece ben değil, AK Partili kardeşlerim de merak ediyor.
T24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili iki soru sorduğunu hatırlatarak, bunların ikisinin de cevabını alamadığını söyledi.
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