Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a iki soru sordum hala cevap yok!

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili iki soru sorduğunu hatırlatarak, bunların ikisinin de cevabını alamadığını söyledi.