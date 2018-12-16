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Politika

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a iki soru sordum hala cevap yok!

Bu iki sorunun cevaplarını sadece ben değil, AK Partili kardeşlerim de merak ediyor.

16 Aralık 2018 18:33

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili iki soru sorduğunu hatırlatarak, bunların ikisinin de cevabını alamadığını söyledi.

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