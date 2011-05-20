-KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'A DAVA AÇIYOR EDREMİT (A.A) - 20.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bizi çete diye tanımlayan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çete diye tanımlayan Başbakan hakkında dava açacağız. Gelsin mahkemede ispat etsin'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere geldiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesinde konakladığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Kürşad Tüzmen'le dürüstlükle ilgili söyleminiz olmuştu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Listeye konulmayan bakanların yolsuzlukluk yaptıkları için konulmadığını söyleyen kim? Başbakan. Niye cesaretleri varsa Başbakan'a sormuyorlar? Onurları varsa gidip Başbakan'ın yakasına yapışırlar. 'Sen beni listeye koymadın, yolsuzluk yaptığım gerekçesiyle. Ya sen yolsuzluk yapıyorsun, ya ben yapmıyorum' demeleri lazım. Bunu söylemeye cesaret edemiyorlar. Gelip bana diyorlar, 'benim dürüst olduğumu söyle.' Ben niçin senin dürüst olduğunu söyleyeyim?'' CHP lideri, bir gazetecinin ''Başbakan'ın sizinle ilgili 'SSK'yı yönetemedi, Türkiye'yi nasıl yönetecek' ifadesi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu, ''Gelsin karşıma, oturalım konuşalım. Sadece SSK'yı konuşalım. Gelebilir mi? Gelemez. Çünkü bilgi fukarası, bilgisi yok. 1976'da ilk kez Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açık verdiğini sayın Başbakan biliyor mu? Bilemez. Cahil adamlar bilemezler. Bunlar sadece iftira atarlar'' diyerek yanıtladı. Bir basın mensubunun, ''Başbakan Erdoğan'ın 'Ergenekon ile aynı kefedeler' manasında sözleri vardı CHP için. Bunun için neler söyleyeceksiniz'' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''O konuda dava açıyoruz arkadaşlar. Bizi çete diye tanımlayan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çete diye tanımlayan Başbakan hakkında dava açacağız. Gelsin mahkemede ispat etsin. Beraber göreceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Erdoğan'ın daha önce sizinle ilgili yürüyen yalancı, sonra da uçan yalancı sözleri var. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız'' şeklindeki soru üzerine de ''Dava açacağız. İspat etsin bakalım'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, otelden ayrılırken otel personeli ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir vatandaşın, ''Biz, Doğru Yol Partili olarak oyumuzu CHP'ye vereceğiz'' sözünü Kılıçdaroğlu, gülümseyerek karşıladı.