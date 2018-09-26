Kılıçdaroğlu: Erdoğan ya da damadı bunu açıklayabilir mi?

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a cevaplaması için Twitter hesabından sorular yönelti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon doları olan spekülatör 5 saatte doları TL’ye, TL’yi dolara çevirerek tam 82.918 dolar kazanıyor… Kimlerin kazandığını Erdoğan ya da damadı açıklayabilir mi?" diye sordu.