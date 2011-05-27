-KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN TOPLUMU BÖLÜYOR İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Eskiden siyasetçilerin bir sorumluluğu vardı; birleştirirdi, ayrıştırmazdı. Şimdi bir tane bölücü çıktı. Adını biliyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan. Toplumu bölüyor'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Sarıyer'de düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, dünyanın en güzel ülkelerinden biri, İstanbul'un da çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Bu güzel ülkede çatık kaşlı insanlar görmek istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamak istediklerini belirtti. Sarıyer'de de Hakkari'deki gibi kardeşlik, özgürlük ve demokrasiden bahsettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Ama bizim özgürlük anlayışımızla Recep Bey'in özgürlük anlayışı farklı. Herkes özgür olmalı, üniversiteler özgür olmalı, toplum özgür olmalı. 1 milyon 700 bin öğrenciye, 'Ben bunların karşısına 5-10 bin militan çıkarayım da günlerini görsünler' diyen insanda demokrasi, özgürlük kafası var mıdır? Bunlar demokrasiyi bilmezler. Ya benim gibi düşüneceksin ya da gideceksin anlayışı onlarınki'' diye konuştu. ''AK Parti'yi sandığa gömeceklerini'' ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu işe bakın, devletin valisiyle emniyet müdürü esnafı geziyorlar, AKP'ye oy istiyorlar. O valiye söylüyorum; sen hemen koltuğundan in. Sen milletin valisi değilsin, AKP'nin valisisin. Cumhuriyet tarihinde böyle bir yüzsüzlük ilk kez görülüyor. Başbakan'a sesleniyorum; bütün valililerini, kaymakamlarını topla, çık karşıma, hesaplaşalım senle. Allah aşkına, böyle yüzsüzlük olur mu? Utanmıyor musun, sıkılmıyor musun sen? Sen devletin valisisin. Bindiğin araç milletin parasıyla alınıyor. Utanmıyor musun? Eğer bu hükümette toplu iğne ucu kadar demokrasi kültürü varsa o valiyi Ankara'ya alır ve dersini verir. Bunu bekliyoruz.'' Kimseyi ötekileştirmeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Eskiden siyasetçilerin bir sorumluluğu vardı; birleştirirdi, ayrıştırmazdı. Şimdi bir tane bölücü çıktı. Adını biliyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan. Toplumu bölüyor. Çıkmış, 'Sizin mitinglerde Türk bayrağı yoktu' diyor. Hiç meraklanma, Türk bayrağı milletin ortak paydasıdır. Sen kalk, Türk bayrağı üzerinde bile siyaset yap. Olur mu böyle şey? Böyle ahlaksızlık olur mu?'' ifadesini kullandı. Çağdaş ülkelerde, oyu düşen partinin genel başkanının istifa ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''(Gel arkadaş, senin oyun düşerse istifa et) diyorum, 'etmem' diyor. Hani sen yürekli adamdın? Hem oyu düşecek hem yerinde kalacak beyefendi. Buna da demokrasi diyecek'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, karşısına çıkmaya cesaret edemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''Gel çık karşımıza tartışalım, millet de kararını versin. Recep Bey gelir mi? Gelmez. Gelmesi için 3 tane koşul var; geçmişi temiz olacak, kul hakkı yemeyecek, mangal gibi yüreği olacak. Sen istersen Bakanlar Kurulunu al, çık karşıma. Ben söz veriyorum tek çıkacağım karşına. Sağda solda efeleniyor. Ben onun neyin ustası olduğunu çok iyi biliyorum. 'Ben yürütmenin başıyım' demişti. Allah konuşturuyor zaten. O işin ustası olduktan sonra karşıma çıkmaya cesareti yok ama size sözüm var. Ne yaparsa yapsın, nereye kaçarsa kaçsın demokrasi içinde hesabını soracağım. Tüyü bitmemiş yetimin hesabını soracağım'' diye konuştu.