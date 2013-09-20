CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1945 yılından bu yana yaşanan savaşlarda 25 milyon insanın hayatını kaybettiğini, bunun 22 milyonunun sivil olduğunu hatırlatarak, ' Barış Mitingi' düzenlediklerini söyledi. Mitingteki konuşmasındfa hükümetin Ortadoğu politakasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sözde Ortadoğu'da oyun kurucuydu, oyuncak oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da Savaşa Hayır Mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu Amitingde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a 'kardeş' dediği bir miting konuşmasını banttan dinletip, "Ne oldu da kardeş Esad düşman Esad oldu?" diye sordu.

Adana Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim otobüsü ile açılışını yapacağı merkez Çukurova İlçe Belediye binasına halkı selamlayarak gitti. Zaman zaman otobüsten inen Kılıçdaroğlu yol kenarındaki vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, yeni belediye binası önünde partisi tarafından düzenlenen 'Barış Mitingi'nde bir konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, savaşının acı ve gözyaşı olduğunu söyledi. Bütün dünyada 1945'den bu yana yaşanan savaşlarda toplam 25 milyon insanın hayatını kaybettiğini bunun 3 milyonunun asker olduğunu hatırlattı. Bu savaşlarda ölenlerin 22 milyonunun ise sivil olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, savaşın acı ve gözyaşı olduğunu belirterek, "İşte bu yüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir' demiştir. Çünkü savaşı en iyi bilen o dur. Savaş istemiyoruz ama iktidar savaş istiyor" dedi.

Suriye ile ilişkilerin iyi olduğu dönemde Başbakan Erdoğan'ın Gaziantep'te yaptığı konuşmada bu iyi ilişkilerin sonuçlarını anlatırken 'Kardeşim Esad' ifadesini kullandığı sözlerini VTR'den herkese dinleten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Esad kardeşi ile anlaşmaları imzaladığında kendisine itiraz eden oldu mu? Hiç itiraz etmedik. Bir sabah kalktık Esad kardeş oldu düşman Esad. Ne oldu, başına taş mı düştü? Kimin kayığına bindin de Suriye'yi bir numaralı düşman ilan ettin?"

'Erdoğan'ın eli de dili de kanlıdır'

Türkmenbaşı Bulvarı’nda toplanan yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Suriye politikasını eleştirirken, "Başbakan Erdoğan, her tarafı geziyor, her tarafta konuşuyor. Hiç komutan hiç bir lider hiç bir din adamı 5 Eylül 2013’de Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı cümleyi kullanmadı. ’Her türlü koalisyon içinde yer alırız, yeter ki Suriye’yi vurun’ dedi. Bu tetikçilik demektir. Cumhuriyet ve dünya tarihinde böyle bir sözü hiç bir lider kullanmamıştır. Ne ahlaki ne dini yanı vardır. Bu ilkesini satanlar, taşeronluğa soyunanların cümlesidir. Bu cümleyi kullandığı için Başbakanlık koltuğunda oturan bir Başbakan olarak görmüyor ve kabul etmiyoruz" dedi.

Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacının geldiğini, yakında bu sayının 1 milyona ulaşacağını anlatan Kılıçdaroğlu, mülteciler için 2 milyar lira harcandığını vurguladı. Türkiye’de üç türlü Suriyeli olduğunu da anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Kamplarda yaşayan Suriyeliler, durumu iyi olup, şehirlerde ev tutup iş kuran Suriyeliler. Bir de yoksul olup dilencilik yapan Suriyeliler var. Bu durumun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan’ın eli kanlıdır, eli kirlidir. Dili de kirlidir. Sınır, bir devletin namusudur. Suriye sınırı yolgeçen hanı. Kimin girip çıktığı belli değildir."