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Kılıçdaroğlu: Erdoğan mitinglerinde eski ilgiyi görmediği için 'rehavet var' diyor

'Diyanet, AKP için toplantı yapan müftüyü de sahte oy kullanan imamı da derhal merkeze çekmelidir'

24 Mayıs 2015 11:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Anadolu’da birçok yerde, parti teşkilatlarında, vatandaşta sükunet ve rehavet” olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdi. Erdoğan’ın, meydanlarda başbakan olduğu dönemdeki ilgiyi görmediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Rehavet onun mitinglerinde var, bizde yok” dedi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, CHP’nin Yalova ve Bursa mitingleri öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Erdoğan seçim meydanlarında Başbakan olduğu dönemde gördüğü ilgiyi görmüyor. Sıkıntısı bundan. İlgi görmemesinin nedenini de vatandaşta görüyor, vatandaşı suçluyor. Vatandaş Erdoğan’dan şunu istiyor, ‘seni cumhurbaşkanı yaptık. Cumhurbaşkanı gibi davran. Abdullah Gül nasıl cumhurbaşkanıysa sen de öyle ol.’ Vatandaş Erdoğan’a bir parti lehine ‘kampanyaya girme’ mesajı veriyor. Biz bir rehavet görmedik. Rehavet onun mitinglerinde. Bizde rehavet yok.

 

Camilerde toplantı

 

Bu seçimde Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi bir kan kaybına uğradı. Camiilerde AKP lehine propaganda için toplantı yapılıyor. Almanya’da bir imam sahte oy kullanıyor. Diyanet, AKP için toplantı yapan müftüyü de sahte oy kullanan imamı da derhal merkeze çekmelidir.

 

Yerini söylemeyiz

 

Megakentin nereye kurulacağı çok merak ediliyor. Ancak şu anda biz de bunun yerini söyleyemeyiz. Herkesin katılımıyla karar verilecek ve yer belirlenecek. Başbakan Davutoğlu, intihal olduğunu, kendi kitabından alındığını iddia ediyor. Ben onun ‘Stratejik Derinlik’ kitabını okumadım. Ama orada bizim projemizle ilgi kurulabilecek sadece ‘merkez’ sözcüğü geçiyor. Kitabında varsa demek ki aklın yolu bir.”

 

 

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