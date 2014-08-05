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Politika

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'milletin anasını belleyenler'in adayı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, paralaley yapı iddialarına ilişkin 'Bir paralel devlet varsa önce Erdoğan yargı önüne çıkmalı' dedi

05 Ağustos 2014 15:50

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Köşk adaylığına ilişkin, "Dünya kadar parası var. Sıfırlayamadığı dolarları var, milletin anasını belleyen işadamları var. Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım" dedi.

"Bir paralel devlet varsa önce Erdoğan yargı önüne çıkmalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyarıldı. Her defasında Hüseyin Çelik "Paralel devlet söylemine kargalar bile güler" dedi. Sen aldığın rüşvetin hesabını vereceksin Recep Tayyip Erdoğan" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

 

Yeni ses kaydı iddiası

 

Bilal Erdoğan denen kişi değil Bilal Erdoğan bizzat kendisi. MEB bürokratlarını toplamış, milli eğitim politikasını anlatıyor. MEB Bakanı’nın oturduğu koltuk ona değil Bilal Erdoğan’a ait. Hükümetin bir görünen bir de görünmeyen politikası var. Görünmeyen yüzünü kamuoyuna açıkladık. Gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir kişi ülkenin milli eğitim politikasını belirliyor. Bizim için acı olan konu da budur.

 

'Erdoğan yargı önüne çıkmalı'

 

Ben Türkiye’de yaşıyorum. Bir paralel devlet varsa bir numaralı sorumlusu ülkeyi yöneten kişidir. Her seçim öncesi ne hikmetse bu operasyonlar yapılıyor.  Bir paralel devlet varsa önce Erdoğan yargı önüne çıkmalı. Defalarca uyarıldı. Her defasında Hüseyin Çelik "Paralel devlet söylemine kargalar bile güler" dedi. Sen aldığın rüşvetin hesabını vereceksin Recep Tayyip Erdoğan. Nereye giderse gitsin hesabını soracağız. O sanıyor ki belli seçimlere gireceğim bunlar unutturacağım. Kaçamazsın.

 

'Dünya kadar parası var'

 

Erdoğan bu desteği niye istiyor? Dünya kadar parası var. Sıfırlayamadığı dolarları var, milletin anasını belleyen işadamları var. Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım. Yazmamışlar afişe sığmadığı için herhalde. Haram lokma yiyeceksin, rüşvet alacaksın ve milletin adayıyım diyeceksin.

 

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