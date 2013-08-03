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Politika

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Gezi'yle Çankaya şansını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP gençlerin yaptığı gösterileri, gençlerin uğradıkları haksızlıklarda, hukuksuzluklarda onları destekledi. Partimizin oy oranının da arttığını düşünüyorum

03 Ağustos 2013 13:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi eylemleri ve gösterilerle birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olma şansını kaybetti" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Japon Nikkei Gazetesi Türkiye Büro Şefi Ryosuke Hanafusa ve muhabir Sinan Tavşan’a gündem değerlendirdi.

hürriyet.com.tr'deki habere göre, CHP’den gazetede yayınlanan habere ilişkin yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Gezi eylemleri ve gösterilerle birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olma şansını kaybetti. Polis göstericileri bastırırken 5 kişinin yaşamını yitirmesi, Başbakan’ın büyük ivme kaybetmesine neden oldu ve hem yurt içinde hem de yurtdışında bu durumun farkına varıldı. CHP gençlerin yaptığı gösterileri, gençlerin uğradıkları haksızlıklarda, hukuksuzluklarda onları destekledi. Partimizin oy oranının da arttığını düşünüyorum.” 

 

CHP’liye son görev

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Parti Meclisi üyesi Erbaşar Özsoy’un cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Karşıyaka Camisi’ndeki cenaze namazını Erbaşar’ın oğulları Evren ve Ersen’in arasında kıldı. Cenaze törenine Özsoy’un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Haluk Koç, Nihat Matkap ve milletvekilleri, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

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