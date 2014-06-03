Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Fatih'ten daha zeki; suda giden minibüsü icat etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'u dün etkisi altına alan yağış sırasında Üsküdar'da çekilen bir fotoğraf üzerinden Başbakan Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Yeni İstanbul'da Fatih'ten daha zeki biri var çünkü otomobili denizde yürütüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz yürütme konusunda çok başarılı, 17 ve 25 Aralık’ta devlet hazinesinin nasıl yürütüldüğünü hep beraber gördük. 30 yıldır İstanbul’u yönetiyorlar. İşte gelinen nokta… Fatih, Haliç’in çevresinde koyun otlatmayı bile yasaklamıştı İstanbul’un güzelliğine halel gelmesin diye. Ayamama Deresi oldu, ders almadınız. Erdoğan bir mucit... Neydi Erdoğan, jinekolog, Merkez Bankası Başkanı, vantrolog şimdi de bir mucit.

Deniz üzerinde giden dolmuş… Onun mucidi" ifadelerini kullandı.