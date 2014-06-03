T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Fatih'ten daha zeki; suda giden minibüsü icat etti!

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da meydana gelen sel görüntüleri üzerinden Başbakan Erdoğan'a gönderme yaptı

03 Haziran 2014 18:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİstanbul'u dün etkisi altına alan yağış sırasında Üsküdar'da çekilen bir fotoğraf üzerinden Başbakan Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Yeni İstanbul'da Fatih'ten daha zeki biri var çünkü otomobili denizde yürütüyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz yürütme konusunda çok başarılı, 17 ve 25 Aralık’ta devlet hazinesinin nasıl yürütüldüğünü hep beraber gördük. 30 yıldır İstanbul’u yönetiyorlar. İşte gelinen nokta… Fatih, Haliç’in çevresinde koyun otlatmayı bile yasaklamıştı İstanbul’un güzelliğine halel gelmesin diye. Ayamama Deresi oldu, ders almadınız.  Erdoğan bir mucit... Neydi Erdoğan, jinekolog, Merkez Bankası Başkanı, vantrolog şimdi de bir mucit. 
Deniz üzerinde giden dolmuş… Onun mucidi" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

kılıçdaroğluerdoğanselfatihistanbulmucidaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24