Kılıçdaroğlu: Erdoğan BM'de konuşurken utandım; muhtarlara mı konuşuyor, belli değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Erdoğan konuşurken utandım. Dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor, belli değil” dedi.

CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda MYK üyelerinin, TSK’nin operasyon sırasında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket etmesinin kabul edilemez olduğu görüşünde birleştikleri öğrenildi. Cumhuriyet’ten İklimÖngel'in haberine göre, Kılıçdaroğlu "Silahla yapılamayan KHK’yle yapılıyor. 15 Temmuz’da herkes demokrasiyi savundu. Darbe püskürtüldü ama demokrasi geriye gidiyor. Darbecilerin silahla yapamadığını bunlar KHK’lerle yapıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın ortaya attığı “yedek milletvekilliği”ne ilişkin olarak, “Zarf atıyor tartıştırıyor, kamuoyunda tartışılıyor. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok” yorumu yaparken, Adil Öksüz’le ilgili olarak da “Adil Öksüz’ün kim olduğunu hükümet biliyor” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları şöyle:

"FETÖ’nün güçlenmesinin nedeni eğitimdir. FETÖ ile mücadele eden Eğitim-Sen’den 11 bin 500 öğretmen terörle işbirliği yaptığı bahanesiyle ihraç edildi. Madem öyleydi, daha önce atsaydın neden tuttun. Eğitim-Sen’le mücadele edersen, darbeyle mücadele edemezsin.

"BM toplantısında Tayyip Erdoğan konuşurken bir yurttaş olarak, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak utandım. Dünya liderlerine mi yoksa muhtarlara mı konuşuyor, belli değil. FETÖ’nün anlatıldığı bir toplantı oldu. FETÖ’yü dünyaya tanıttı, meşhur etti. FETÖ 20 yıl uğraşsa Cumhurbaşkanı’nın yaptığını yapamazdı. Cumhurbaşkanı konuşmasında, dünya liderlerini uyarıp önlem almaya davet etti. Diğer ülkeler senin gibi şuursuz mu, devletin bütün kurumlarını teslim etsinler. O ülkelerde demokrasi var, laiklik var.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, BM’de boş koltuklara konuşmaz. BM’de boş koltuklara konuşması, dünyada saygınlığının kalmadığı anlamına gelir. Bu da hepimizi üzer. Türkiye aciz duruma düştü."