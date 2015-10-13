Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir liderler zirvesi düzenlerse Saray’a gidebilirim" mi dedi?

Teröre karşı ortak tavır çağrısı üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan randevu isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Bahçeli’den olumsuz yanıt geldi. Bahçeli, “zamanlamanın uygun olmadığı” gerekçesiyle randevu talebini geri çevirdi.

Cumhuriyet'ten Fırat Kozok'un haberine göre, HDP cephesinden ise CHP’nin talebine tarih verilmese de olumlu yanıt geldi. Edinilen bilgilere göre Demirtaş, “Karşılıklı programlarımız uygun olursa görüşmekten memnun olurum. Ancak her ikimiz de cenaze törenlerine katılıyoruz” mesajını CHP’ye iletti. CHP’ye göre Kılıçdaroğlu’nun “Üç siyasi partiyle görüşebilen tek parti biziz” söylemi çerçevesinde attığı adımlar, toplumda oluşan korku ve güvensizlik ortamının kaldırılması için önemli bir etken olacaktı. Liderlere, “Terör sorunu kontrol edilebilecek bir noktadadır. Atılacak adımlarla halka korkuları yenilip güven telkini yapılabilir” mesajını vermek isteyen CHP lideri, iki lidere de “2 Kasım’dan itibaren yaşananların son bulacağı, hesapların sorulacağı bir noktaya ulaşacağımız mesajını verelim” diyecekti.

Cumhuriyet'te yer alan kulis haber şöyle:

Kılıçdaroğlu’na koalisyon görüşmeleri sırasında en sık sorulardan birisi “Hükümeti kurma görevini almak için bile gitmez misiniz?” sorusu olmuştu. CHP lideri ise “zorunlu olmadıkça” Saray’a gitmeyeceğini söylemişti. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, yakın kurmaylarına “Bu konuda eğer Erdoğan bir liderler zirvesi düzenlerse Saray’a gidebilirim” mesajını verdi.

Salon toplantıları

Saldırının ardından 3 günlük seçim çalışmalarını iptal eden Kılıçdaroğlu’nun bugün Konya’da düzenleyeceği miting de iptal oldu. Gerek güvenlik, gerekse siyasi mesajlar konusunda alanlardaki isteksizlik gerekçesiyle miting programlarını yeniden gözden geçiren CHP, bundan sonraki seçim çalışmalarını sürdürecek. Ancak, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak salon toplantıları biraz daha öne çıkacak.

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesindeki brifing tartışılıyor

Davutoğlu ile yaptığı 1.5 saatlik görüşmede, Ankara’daki katliam çerçevesinde Başbakan’a 14 soru yönelten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olayla ilgili istihbarat ve güvenlik zafiyeti tartışmalarını gündeme getirdi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Davutoğlu bunun üzerine MİT ve Emniyet İstihbarat’ın bir brifing sunabileceğini ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a “istihbarat zafiyetini” gerekçe göstererek itiraz ettiği iddia ediliyor. CHP lideri, görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine Fidan’ın Genelkurmay’daki bir başka toplantı nedeniyle görüşmeye katılmadığını açıklamıştı.

Ensar El Şeria mı?

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu’nun görüşmesinde saldırıyı düzenleyen örgüt konusunda da ilk bilgiler masaya yatırılmıştı. Davutoğlu saldırının failinin “IŞİD ya da IŞİD’e yakın bir örgüt” olduğu yönündeki ilk izlenimlerini CHP liderine aktarmıştı. Kılıçdaroğlu ise görüşme sonrasında “örgüt ismi verilmedi” demişti. Saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiği yönündeki çalışmalar sürüyor ancak, Ankara kulislerinde bazı örgüt isimleri de konuşuluyor. O örgütlerden biri de Libya ve Tunus’ta aktif olan Ensar el Şeria. Ancak Ankara’daki detaylı incelemelerden henüz somut bir bilgiye ulaşılamadı.

O mesajı doğruladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Ailemi karıştırmayın” mesajı ilettiğini doğruladı. Kılıçdaroğlu, “Değişik kanallardan buna benzer talepler iletildi. Ama biz bunları ciddiye almadık. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Eğer üstünlerin hukuku olursa Türkiye bu hale gelir” açıklamasını yaptı.

Halk Tv’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ankara katliamında İçişleri Bakanı Selami Altınok’un sorumlu olduğunu, bakanın istifa etmemesi durumunda sorumlunun Davutoğlu olduğunu söyledi. CHP lideri, saldırıda yaşamını yitirenlerin şehit sayılması için Meclis açıldığında yasa tekifi vereceklerini dile getirdi.

"Rusya geldi, Çin de gelir"

Kılıçdaroğlu, “MİT’in bir bölümü sadece ve sadece AKP için çalışıyorsa, bundan daha kötü bir şey olamaz. Erdoğan’a mektup yolladım, Suriye politikanız yanlıştır dedim. Siz bu işleri bilmezsiniz dediler. Şimdi ABD’liler geldi, Ruslar geldi. Yakında Çin de gelecek” dedi.