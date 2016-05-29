Kılıçdaroğlu: Erdoğan başkanlık sistemine kanımızı akıtmadan ulaşamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin olarak, "O da sanıyor ki 'ben böyle dedim başkan olacağım'. Bizim bedenimizi çiğnemeden, bizim kanımızı akıtmadan, bizi yok etmeden amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, başkanlık sisteminin tanımına dair “'Valileri ben tayin edeceğim' diyor. 'Kaymakamları, büyükelçileri ben tayin edeceğim, milletvekillerinin listesini ben yapacağım, kim belediye başkanı olacak ben söyleyeceğim, yargı bağımsızlığı olmayacak, parlamento ayak bağı olmayacak, ben ne söylersem o olacak' diyor. O kimi işaret ederse hakim hapse atacak, kimi işaret ederse, malı götürecek” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, CHP Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Birliği Gençlik Kolları tarafından Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in büyük zorluklarla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyeti kurduk, şimdi bir şey yapmamız lazım. Özgürlükçü demokrasiyle, Cumhuriyetimiz’i taçlandırmamız lazım. Bu çok önemli bir süreçtir" diye konuştu.

“1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş fikrinin yapıldığı tarihtir”

1919 yılının Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş fikrinin yapıldığı tarihtir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bu süreçlerin arkasından gelir. Eğer kendi tarihimizi bilmiyorsak, kendi tarihimizin gerekliliklerini yerine getirmiyorsak, o tarihin bize verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsak, çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemine eleştiri

Başkanlık sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beyefendi şimdi kalkmış 'Ben başkan olacağım' diyor. Ne demek başkan olacağım? 'Valileri ben tayin edeceğim' diyor. 'Kaymakamları, büyükelçileri ben tayin edeceğim, milletvekillerinin listesini ben yapacağım, kim belediye başkanı olacak ben söyleyeceğim, yargı bağımsızlığı olmayacak, parlamento ayak bağı olmayacak, ben ne söylersem o olacak' diyor. O kimi işaret ederse hakim hapse atacak, kimi işaret ederse, malı götürecek. Bunun adına da başkanlık sistemi denecek. Peki izin verecek miyiz? Aç tavuk kendisini buğday ambarında sanırmış. O da sanıyor ki 'Ben böyle dedim başkan olacağım'. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’nda söyledim, iş dünyasının önünde söyledim. Bizim bedenimizi çiğnemeden, bizim kanımızı akıtmadan, bizi yok etmeden amacına ulaşamayacaktır."

"Tutuklamazlarsa şerefsizdirler”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yargıya olan güvenin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin sarsıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, umutsuzluğa kapılma hakkımız da yoktur. Buna yetkimiz de yoktur. Bedenimiz, aklımız olduğu sürece bunun mücadelesini vereceğiz. Mücadeleden çekinmeyeceğiz, korkmayacağız. Tutuklamak istiyorlarmış, tutuklamazlarsa şerefsizdirler diyorum. Neden korkacağız biz? Allah’a çok şükür ki utanacağımız hiçbir şey yok."

Demokrasinin kolay kazanılamayacağını ve bedel ödenmeden demokrasi gelmeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bedel ödenecekse, o bedeli sokaktaki vatandaşa ödetmeyeceğiz. O bedeli gerekirse, CHP milletvekilleri olarak başta genel başkan ben, ödemeye hazır olacağız. Ne olursa olsun bedel ödemeye hazır olacağız" değerlendirmesinde bulundu.