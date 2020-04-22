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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na sahra hastanesi yapabilirdi, yandaşına ihale vermek için yapmadı

"CHP iktidar olursa yardımı keser" diyen Erdoğan'ın hesapları tuzla buz oldu

22 Nisan 2020 00:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan hastaneye ilişkin, "Binanın morgu, oteli, metrosu var. Süratli bir şekilde sahra hastanesine çevrilebilir. Ama onu yapmadılar. Neden? Yandaşa ihale vermek için" dedi.  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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