Kılıçdaroğlu, "En geniş ittifakın olmasını istiyoruz" diyerek HDP'yi mi işaret etti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak tüm muhalifet partilerine "sıfır baraj ittifakı" çağrısı yaptı. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "En geniş ittifakın olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, akıllara HDP'yi getirdi.

Genel milletvekili seçimine ilişkin olarak CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, "Demokrasi İttifakı" kurduklarını açıklamıştı. Dört partinin içinde HDP'nin yer almaması, kamuoyunda tepki çekmişti.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de, söz konusu ittifakta partisinin yer almamasını eleştirmişti. “Parti çıkarlarımızdan daha çok, Türkiye muhalefetinin başarı hikâyesi olsun, Türkiye’de farklı eğilimleri bir arada gösterecek bir irade gelişsin diye ittifak ısrarında bulunmuştuk" diyen Bilgen, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Dışlamanın bize verdiği bir zarar yok. Sol çevreler ve Kürt partileriyle ortaklaşmalarda bulunmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreci İyi Parti yönetti. Hem başkan belirleme, hem de vekil ittifak stratejisini onlar belirledi. Dolayısıyla seçmenine bu durumu açıklamak durumunda kalacak olan hem CHP hem de SP olacaktır."

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Partisinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bize soruyorlar neden ittifak istiyorsunuz diye. Bir, 12 Eylül darbesinin getirdiği yüzde 10 barajını sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki, seçme hakkının önündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. İnsanlar istediği partiye oy veremiyorlar. Sıfır baraj ittifakını oluşturursak her vatandaş gönlündeki partiye oy verebilecek. Üç, demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak istiyoruz. Siyasi partiler kavga için değil, ülkenin çıkarları için bir araya gelmeli. Dört, bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için bir araya gelmek istiyoruz. Yaşam tarzı, aidiyet üstünden siyaset yapılmasın. Hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz.

"En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere bu çağrıyı açık yüreklilikle yapıyorum. Söyledim. Yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız. Türkiye’de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmadı çünkü yargı bağımsızlığı yok, yasama, yürütme, yargı tek bir otoriteye bağlanmış durumdadır. En alttaki mahkeme, başta AYM olmak üzere üst mahkemelerin kararını uygulamama noktasına gelmiştir.

Bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere bu çağrıyı açık yüreklilikle yapıyorum Söyledim. Yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız.

"Bize soruyorlar neden ittifak istiyorsunuz diye. Bir, 12 Eylül darbesinin getirdiği yüzde 10 barajını sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki, seçme hakkının önündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. İnsanlar istediği partiye oy veremiyorlar. Sıfır baraj ittifakını oluşturursak her vatandaş gönlündeki partiye oy verebilecek. Üç, demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak istiyoruz. Siyasi partiler kavga için değil, ülkenin çıkarları için bir araya gelmeli. Dört, bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için bir araya gelmek istiyoruz. Yaşam tarzı, aidiyet üstünden siyaset yapılmasın. Hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz.

"En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bütün Türkiye’ye, bütün siyasi partilere bu çağrıyı açık yüreklilikle yapıyorum. Söyledim. Yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız. Türkiye’de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmadı çünkü yargı bağımsızlığı yok, yasama, yürütme, yargı tek bir otoriteye bağlanmış durumdadır. En alttaki mahkeme, başta AYM olmak üzere üst mahkemelerin kararını uygulamama noktasına gelmiştir.