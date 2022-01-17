Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın Ankara’daki tanıtım toplantısında “Sayın Başkan (Lütfü Savaş) 900 bin Suriyeliye de ayrıca baktıklarını da ifade etti. Büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkan şöyle bir sözümüz var; en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gitmek isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerini sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısını Ankara’da ATO Congresium’da yaptı. Toplantıya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tanıtım toplantısında EXPO 2021 Hatay’a ilişkin sunum yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Tarih konusunda gerçekten de Hatay’ın kadim kent olduğunu Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla inançların ve kültürlerin merkezi Hatay. Bizi davet etti. İnşallah geliriz. Yarın sabah ne olacağını bilmediğimiz için inşallah 1 Nisan’da bir şey olmaz Hatay’da buluşuruz. Hatay’da olmak, kültürünü teneffüs etmek bizim için de değerli.

Sayın Başkan 900 bin Suriyeliye de ayrıca baktıklarını da ifade etti. Büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkan şöyle bir sözümüz var; en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleri ile kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gitmek isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerini sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız.

Sayın Başkan Cumhuriyetin kuruluş yıllarına, 1918’lere ve o yıllarda Orta Doğu’da olup bitene de kısmen değindi. Okuduğum ve bildiğimi kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul arasındaki uyuşmazlık önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri Sarayın izni ile İskenderun’dan Orta Doğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Suriye’de görevlidir, talimat gelmiştir. İngiliz askerleri oradan Ortadoğu’ya geçeceklerdir diye. Gazi bunu kabul etmez, Sarayı uyarır. Der ki ‘Buradan geçecekler ama Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir’. Saraydan bir daha talimat gelmiştir ‘izin vereceksiniz’ diye. Atatürk bu talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği daha var. Hatay’ın korunması çok eskilerde, çok önce Mustafa Kemal’in kafasında zaten vardır. Hatay’ı yeniden kazanmak, bütün dünyanın kabul edebileceği yapı içinde Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırması olağanüstü olaydır.

Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Zaten demokrasi ile taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı’nın temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği, inançlara, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı büyüteceğiz, yeşerteceğiz.

Hatay Büyükşehir Başkanımız Hatay için elinden gelen çabayı gösteriyor, EXPO’nun gelmesi başlı başına bir olay katkısı dolayısıyla sizlerin huzurunda teşekkür ederim.” (ANKA)