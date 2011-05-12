Kılıçdaroğlu emin: MHP barajı aşar

DOĞAN AKIN





KONYA- Ünlü hikâyedir; Demokrat Parti ile rekabette zorlanan CHP’nin “Milli Şef”i İsmet İnönü’ye partililer ısrar eder: Paşam lütfen mitinglerinizden siz de dinden, Allah’tan söz edin.

“Peki” der İnönü. Çıkar meydana, konuşmasını yapar, tam kürsüden inecekken ekler:

“Allahaısmarladık!..”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun internet medyasına daveti üzerine NTVMSNBC’den Ahmet Yeşiltepe, İnternet Haber’den Hadi Özışık ve Rota Haber’den Ünal Tanık ile birlikte Konya’dayız. İnönü hikâyesini, Kılıçdaroğlu’nun Konya’ya indikten sonra ilk ziyaret ettiği yer olan Mevlana Müzesi’nde düşündüm.

Ancak önce, sabah 06:30 sıralarında Atatürk Havalimanı’nda buluştuğumuz Kılıçdaroğlu’nun, kaset skandalları eşliğinde tartışılan MHP’nin barajı aşıp aşamayacağı yorumlarına tereddütsüz verdiği cevabı aktaralım. Kılıçdaroğlu, “Gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz, MHP barajı aşar mı” sorusuna “Aşar” cevabını verdi. İstifalarla sonuçlanan gizli kayıt görüntülerinin MHP’nin oyunu etkilemeyeceğini düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bu partinin mitinglerini izleyemediğini, ancak karşılaştığı partililerin verdiği bozkurt selamını aldığını gülümseyerek anlattı.







Kılıçdaroğlu, “eşle olmayan hayat özel değil, genel hayattır” yaklaşımını eleştirdiği Başbakan Tayyip Erdoğan’a, konuşurken hukukçulara danışmasını tavsiye etti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Deniz Baykal olayındaki ilk tavrının “tartışmasız” iyi olduğunu, ancak daha sonra en çok konuşanın kendisi olduğunu, bunu kasıtlı yaptığını vurguladı.

Muş mitinginin kendisini şaşırtacak kadar iyi olduğunu, Uşak’taki coşkudan etkilendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Konya’yı zorlayacağını ve 2007’de kazanabildikleri tek milletvekili ile yetinmeyeceklerini vurguladı.





Kılıçdaroğlu’na sarılan, öpen başörtülü kadınlar



Mevlana Müzesi’nde Kılıçdaroğlu Fatiha okudu, müzeyi gezenlerle sohbet etti. Müzedeki en ilginç görüntü kadınların Kılıçdaroğlu’na gösterdiği ilgiydi. 30’lu yaşlarının ortasında başörtülü bir kadın Kılıçdaroğlu’na sıkı sıkı sarılıp öperken, gülerken ağzını kapatan yanındaki arkadaşını da şaşırtmıştı. O sırada bir diğer başörtülü kadın, “Kim hayırlıysa o geçsin başımıza Allah’ım” diye dua ediyordu.

Müzedeki Türk kadınların istisnasız hepsinin yoğun bir ilgi gösterdiği, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekmeye çalıştığı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek istediği Kılıçdaroğlu, ayrılırken Mevlana’nın önemine değindi “Allahaısmarladık”la yetinmeyip “Fatihamızı okuduk” dedikten sonra şehitliğe geçti.

Kılıçdaroğlu, isimleri okurken fark etti mi bilmiyorum, ancak şehitlikteki pirinç levhaların üzerinde sütun sütun dizilen isimler, kısa Türkiye tarihi gibiydi.

“Filistin”, “Irak”, “Çanakkale”, “Kafkas”, “Galiçya” diye kimin hangi “cephe”de şehit düştüğünü anlatan yan yana levhalarda birden doğum tarihleri 1960’lara, 70’lere, 80’lere sıçrıyordu. Şehit düşülen “cephe” bilgisi verilmeyen bu sütunlar için müze görevlisi Kılıçdaroğlu’na, “1983’ten beri” dedi, “terörle mücadelede verdiğimiz şehitler...”





Konya’da hedef en az iki vekil



Konya’daki CHP’lilerin gözünden Konya’yı, Baykal CHP’si ile Kılıçdarüoğlu dönemi CHP’yi ayrı bir yazıda aktarmaya çalışacağım. Ancak şimdilik, CHP Konya İl Başkanı diş hekimi Cumhur Koyuncu’nun 2007 seçimlerinde il genelinde 82 bin olan oy sayısını 12 Haziran’da “en az 200 bine çıkarmayı” hedeflediklerini söyleyelim. 1 milyon 325 bin seçmene karşılık 14 milletvekilliği bulunan Konya’da CHP en az 2 kişi parlamentoya göndermeye çabalıyor.





‘Ali Demir o koltuğa demir atamayacak’





Konya mitingine başlamadan önce verilen molada, Hadi Özışık’ın yeni kurduğu internet sitesi “muhalefet.com”a bir başlık atması isteğini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi:

“YGS ile ilgili olarak takipsizlik kararı verildi. Gençler meraklanmayın biz takip edeceğiz. Ali Demir o koltuğa demir atamayacak.”



‘Biz kendimize yeni CHP dedik’



Ve CHP’nin Konya mitingi… Kadın Kolları’nın ön sıraları doldurduğu mitinge, “Eski bir başkentte, Hazreti Mevlana’nın kentindeyiz. Sabah uğradık, duamızı yaptık, şimdi bir aradayız” sözleriyle başlıyor Kılıçdaroğlu. Devam ediyor:

“Biz kendimize yeni CHP dedik. İnançlara saygılı bir Halk Partisi’yiz dedik. Bütün mütedeyyin yurttaşlarıma sesleniyorum. İktidara geldiğimizde yolsuzluk yapmayacağım, yolsuzluk yapanlardan hesap soracağım. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yiyenden hesap soracağım.”

Konuşmasına ezan arası verdikten sonra gençlere şifresiz üniversite vaat eden CHP lideri, partisinin tarım raporunu açıklamak üzere meydandan ayrılıyor.



Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarım politikasını açıklamak için düzenlenen toplantının açılışını, Başbakan Erdoğan'a, kendisine karşı kullandığı ağır ifadeleri yineleyerek cevap veriyor. Erdoğan'ın, yolsuzluklara karıştığı imasıyla bazı AKP'li milletvekili ve bakanların aday llistesine konmadığını itiraf ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer sende zerre kadar onur varsa, o isimleri açıklarsın. Benim değil, kendi sözleri" diyor.



Ardından, CHP otobüsü Konya caddelerinde “Avrupa’nın Hollanda’sı varsa Türkiye’nin Konya’sı var” anonslarıyla Karaman’a doğru hareket ediyor.

Seçim otobüsünden Konya notları şimdilik bu kadar…

Allahaısmarladık!..

