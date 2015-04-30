Kılıçdaroğlu: Emekliye verilecek parayı bulamıyorsan o koltukta oturma

Emeklilere yönelik seçim vaatleri nedeniyle hükümet kanadı tarafından eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na seslenerek "Sen emekliye verilecek parayı bulamıyorsan o koltukta oturma. Aradaki köle tüccarını kaldıracağım, devlet parayı işçiye verecek. Siyasetçinin değil halkın cebi para görecek, halk zenginleşecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Afyon mitinginde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

Parayı bulacağım hortumu keseceğim, Afyon'dan sözünü veriyorum bunun. Nasıl vereceksin diyor, adam vereceğiz o parayı. Çalıştı , çabaladı, alın teri döktü. Bütün o fabrikaları bugünün emeklileri kurdu. Emekliye refahtan pay verilmez diye bir kanun çıkardılar. Emeklilere refahtan pay vereceğiz. O koltuktan ineceksin. Köylüye hakkını vereceğim. Benim için yandaş yok, benim için vatandaş var.

Taşeron işçilik çağdaş köle sistemi. Ömür boyu asgari ücret. Sendika yok, iş güvencesi yok. Ben çağdaş köleyi kabul etmiyorum, bu sistemde herkesin örgütlü olmasını istiyorum. Taşeron işçiliği kaldıracağım.

Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmedim. Öyle olursa kaybeden Türkiye olur. Siyaset halka adanmışlıktır. Senin cebin para görmeyecek. Ben dedim ya taşeronu kaldıracağım. Bugün Ankara'da bir tiyatro oynandı. Karayolu işçileri dava açtılar, mahkemede kazandılar. Yargıtay kararı elimde. Karayolunda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması kararlaştırıldı. Burada bir tiyatro var. Ne zamandan beri mahkeme kararını uygulamak kadro oldu.

Size kadro vereceğiz ama yasaya göre kazandığınız haklardan vazgeçeceksiniz diyorlar.

Şeker fabrikalarını asla özelleştirmeyeceğiz. Kendi şekerimizi kendimiz üreteceğiz. Bir ülkede huzur istiyorsak aylığı 1000 liranın altında 8 milyon emeklinin olmaması lazım.

Afyon'un aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu da biliyorum.

Davutoğlu'na sesleniyorum. Kaynağı nereden bulacaksın diyeceğine gel bir tv kanalına sen sor ben anlatayım. Sen emekliye verilecek parayı bulamıyorsan o koltukta oturma. Aradaki köle tüccarını kaldıracağım, devlet parayı işçiye verecek. Siyasetçinin değil halkın cebi para görecek, halk zenginleşecek.