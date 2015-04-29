Kılıçdaroğlu: 11 milyon emeklinin oyunu bekliyorum, ilk ikramiyeleriniz Ramazan'da hesabınızda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışamaya yol açan emekliye çift maaş ikramiye vaadini bir kez daha dile getirerek, "11 milyon emeklinin oyunu bekliyorum, ilk ikramiyeleriniz Ramazan'da hesabınızda" dedi.

"Ortadoğu'ya barışı getireceğiz. Ortadoğu'ya silah değil gıda malzemesi göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz Mustafa Kemal'in Kuvayı Milliye geleneğinden geliyoruz. Huzuru sağlayacağız 2 milyon Suriyeli'yi kendi ülkelerine göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Sizi seviyorum, size inanıyorum, güveniyorum. İşsizi olmayan, yoksulu olmayan onurlu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. O nedenle bütün yurttaşlarımın oyunu istiyorum. Çünkü önümüzdeki tablo güzel bir tablo değil.

13 yılda 17 milyon yoksul yaratıyorlarsa onların düşünmesi, bizim de iktidar olmamız lazım. Sözüm söz, CHP iktidarında ilk 4 yılda Türkiye'de hiçbir aile ben yoksulum demeyecek.

Sevgili Tekirdağlılar, Türkiye'nin çok sorunu var. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. Devralacağımız miras kolay bir miras değil. Benim çocuğum iş buldu diğerinin çocuğu beni ilgilendirmez dememesi lazım. Halkın sorunlarını çözmesi gereken bir devlet lazım. Bunu kim yapabilir, CHP yapabilir. CHP'nin hedefi mutlu, huzurlu bir Türkiye.

13 yılda çözmediler 4 yılda çözeceğim. Hiçbir aile benim gelirim 720 liranın altındadır demeyecek, bunun sözünü veriyorum. Türkiye zengin bir ülke. Çocuğun yatağa aç girdiği bir ülke olabilir mi? 2015'in Türkiye'sinden bahsediyorum. Neden uygar bir ülke değil de, Ortadoğu ülkeleri gibi oluyoruz? Orta Doğu'ya sırtımızı dönmüyoruz, oradaki kavgayı da biz bitireceğiz.

‘Ortadoğu'ya barışı getireceğiz’

Ortadoğu'ya barışı getireceğiz. Türkiye'den ortadoğuya gıda malzemesi göndereceğiz, her türlü katkıyı yapacağız. Ama insanın insanı öldürdüğü bir coğrafya olmaktan kurtaracağız. Ortadoğu'ya barış gelince ne olacak. 2 milyon Suriyeli kendi topraklarına gidecek. Kim kendi memleketine gitmek istemez. Ortadoğu'ya barış sağladıktan sonra Suriyelileri göndereceğiz.

‘Halkı borç batağından kurtaracağız’

Devletin borcu yok diyorlar, asıl olan vatandaşın borcu. Kredi kartı ve tüketici kredisi borcunda, borç atağında olan kişi sayısı 5 milyon. 1 milyon 20 bin vatandaşımız, 'ben borcumu ödeyeceğim' dedi, ödeyemediği için davalar açıldı. 525 bini mahkum oldu. 89 bin vatandaş hapse girdi çıktı. Vatandaş böyle borç batağındayken ben nasıl proje üretmem... Bu faizlerin yüzde 80'ini sileceğiz, vatandaşı borç batağından kurtaracağız. Diyorlar ki, 'kaynağı ne.' Kaynağı sıfır, herhangi bir yükü yok. Bankalar tahsil edemedikleri borçları varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Varlık yönetim şirketlerini kaldırıyoruz. En ufak endişeniz olmasın.

‘Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda...’

11 milyon emeklinin oyunu beklediğini belirterek, "Bir tek fireyi bile kabul etmiyorum. Sana bayramlarda onurunla kurban keseceğin bir hayatı sağlayacağım. Önümüzdeki ilk Ramazan Bayramı'nda iki ikramiye vereceğim.