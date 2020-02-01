Kılıçdaroğlu'ndan deprem vergisi sorusuna Van depremini hatırlatarak, "20 katrilyon para harcadık" diyen Erdoğan'a: Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, onlarca hayvanın öldüğü 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a gerçekleştirdiği ziyarette konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün (31 Ocak 2020), "Deprem vergileri nerede?" sorusuna, Van depremini hatırlatarak yanıt veren Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz yaklaşık eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız diye utanmadan soruyor" diyen Erdoğan'a, "Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Ben bu soruyu sordum. Kriz yönetmek ayrıdır, önlem almak ayrıdır" dedi.

CHP'li belediyelerin 50'den fazla TIR yardım gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yapılan yardımların muhtarlar aracılığıyla vatandaşa dağıtılmasını rica etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Belki anlattıklarını yeteri kadar kavrayamamış olabiliriz. Jeoloji dünyasının kullandığı dille bizimkinin arasında fark var. Liyakat nedir her işin uzmanına o işi vermek demektir. Yerin altından fay mı geçiyor,i hareketli mi değil mi, biz bilemeyiz. Bunu bu iş için yıllarını veren uzmanlar verir. "

"Şu soruyu hep beraber kendi vicdanımıza sormak zorundayız. Uzun süredir depremler yaşanıyor, can ve mal kaybımız var. Can ve mal kaybı var,, peki hangi önlemi alıyoruz? Önlemi almak başka, krizi yönetmek başka. Önlem almak bina yapacaksanız depreme dayanıklı olacak. Kriz yönetimi, deprem olur, o yaraları hızla sarmaktır. Bugün bizim yaptığımız önlem değil kriz yönetimidir. Önlemi Japonya almış. Önlem almadığımız için insanlar ölüyor."

"17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutlara gönderdik. Hepimiz vergi veriyoruz. Sanmayın ki sadece büyükler ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Bu vergilerle ne yaptınız dedim, kıyamet koptu. Arkadaşlar bu vergiyi vatandaş olan herkes ödüyor. Nereye harcandığını bilmek bizim hakkımız. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere soracağım. 'Sen Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musun?' Biliyorum tabii. '20 milyar dolar para harcadık.' Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Ben bu soruyu sordum. Kriz yönetmek ayrıdır, önlem almak ayrıdır."

TIKLAYIN - Erdoğan, "Deprem vergileri nerede?" sorusuna karşılık Van depremini hatırlattı: Bu paralar yerine gitti