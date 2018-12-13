Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayının kim olacağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Görüşme İmamoğlu'nun evinde gerçekleşti. Saat 11.30 gibi başladığı belirtilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İyi Parti lideri Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu, dün akşam bir araya gelmiş ve ittifak için el sıkışmıştı. İki lider ittifak için “Güzel şeyler olacak” demekle yetinmiş kulislere ise İyi Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceği bilgisi yansımıştı.