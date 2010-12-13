Kılıçdaroğlu 'Ecevit mavisi'ni seçti

T24 - Bu hafta sonu yapılacak kurultayla ilgili ayrıntılar belli oldu...





Renkler, sloganlar, davetliler...









Kılıçdaroğlu'nun, anayasa referandumu öncesi 25 Ağustos'ta Elazığ'da yaptığı miting (üstte) Bülent Ecevit de, 25 Eylül 1993'te İzmir Bornova mitinginde (sağda)



CHP’de, 18 Aralık’ta yapılacak ve 'İktidara Yürüyüş' adı verilen kurultay için hazırlıklar tamamlandı.

Kurultayın renklerinin kırmızı ve mavi olmasına karar verildi. Kırmızı evrensel solun rengi olduğu, Ecevit mavisi ise bizzat genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından değişim ve özgürlüğü çağrıştırdığı için tercih edildi.

İlk kez bir CHP kurultayında, yabancı konuklar için simultane çevirmen de görev yapacaği açıklandı.



CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayıyla ilgili ayrıntıları:



Davetiyeler hazır. 13 bin 500 adet davetiyenin gönderileceği adresler arasında Avrupalı Sosyal Demokratlar, AB temsilcileri, TOBB, TESK, TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Türküİş, DİSK, KESK gibi sendikalar da yer alıyor.



Eski milletvekillleri, eski parti meclisi üyeleri, eski il başkanları ve eski belediye başkanları da davetliler arasında.



Sloganlarda birlik ve bütünlük teması işleniyor. Salona asılacak sloganlar arasında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resminin bulunduğu ‘Umudumuz Kemal’ ve ‘Halkın İktidarını Kazanacağız’ yazılı sloganlar dikkat çekiyor. Genel merkeze de ‘İktidar Kurultayı’ temalı dev afişler asılması planlanıyor. Ankara sokaklarına ise ‘İktidar Kurultayına Gider’ afişleri asılacak.



Yabancı konuklar için ilk kez salonda bir simultane tercüman olacak. Salonda gazeteciler için bin kişilik bir bölüm hazırlanacak.



Kurultay boyunca 81 ilin yöresel türküleri çalınacak.





